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"СКА-Хабаровск" и питерское "Динамо" назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровска" и петербургского "Динамо" на матч 1/8 финала Кубка России.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Пуцко, Тишкин, Казанков, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

Запасные: Довбня, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев, Калинский, Максименко, Барбаро, Христов.

"Динамо СПб": Генералов, Бычков, Юрганов, Власов, Рогов, Соловьев, Песегов, Цвейба, Кулишев, Коротаев, Барсов.

Запасные: Книга, Житников, Костин, Пасько, Сарамутин, Батютин, Киреенко.
Теги: СКА-Хабаровск Динамо СПБ
Сегодня, 10:53
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