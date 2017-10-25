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Владимир Дядюн: многие команды легкомысленно отнеслись к Кубку, но к "Ростову" это не относится

Форвард "Ростова" Владимир Дядюн ответил на вопросы клубной пресс-службы в преддверии кубкового матча с "Амкаром". Разговор состоялся перед игрой с "Тосно".

- Начнем с игры против "Рубина". Согласен, что наша команда превзошла соперника во всем, кроме счета?

- Несмотря на потери в составе, мы сыграли предельно внимательно, выполнили установку тренера, выиграли много единоборств, имели больше шансов победить. Поражения мы не заслужили.

- Для тебя это был принципиальный матч?

- Каждый матч по-своему принципиален. Отмечу, что было приятно увидеть партнеров по бывшей команде, и персонал, с которым провел много времени.

- Сегодня наша команда сыграет с "Амкаром".

- Это крепкий клуб, с которым всегда очень непросто играть. Думаю, что сегодняшний матч не станет исключением. К тому же, «Амкар» возглавляет опытный специалист. Гаджи Муслимович Гаджиев умеет «строить» команды в любых ситуациях.

- Что скажешь о первых матчах Кубка и нынешней сетке турнира?

- Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки – сейчас все мысли об "Амкаре". Прежде всего, нам нужно пройти этот раунд.

ФК "Ростов"
Теги: Дядюн Ростов
Сегодня, 12:17
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