Владимир Дядюн: многие команды легкомысленно отнеслись к Кубку, но к "Ростову" это не относится

Форвард "Ростова" Владимир Дядюн ответил на вопросы клубной пресс-службы в преддверии кубкового матча с "Амкаром". Разговор состоялся перед игрой с "Тосно".- Несмотря на потери в составе, мы сыграли предельно внимательно, выполнили установку тренера, выиграли много единоборств, имели больше шансов победить. Поражения мы не заслужили.- Каждый матч по-своему принципиален. Отмечу, что было приятно увидеть партнеров по бывшей команде, и персонал, с которым провел много времени.- Это крепкий клуб, с которым всегда очень непросто играть. Думаю, что сегодняшний матч не станет исключением. К тому же, «Амкар» возглавляет опытный специалист. Гаджи Муслимович Гаджиев умеет «строить» команды в любых ситуациях.- Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки – сейчас все мысли об "Амкаре". Прежде всего, нам нужно пройти этот раунд.