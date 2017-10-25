Полузащитник "Марселя" признался, что намеренно провоцировал Неймара

Полузащитник "Марселя" Андре-Франк Ангисса сообщил, что ставил перед собой задачу во время матча 10-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" (2:2) вывести из себя форварда соперников Неймара.Напомним, на 87-й минуте встречи бразилец после нарушения на нем оттолкнул игрока соперника, после чего получил вторую желтую карточку."Моя роль состояла в том, чтобы провоцировать Неймара. Тренер сказал, что это одаренный футболист, но его можно вывести из себя. Вместе с Флорьяном Товеном мы стали придерживаться этой тактики.Мы не собирались травмировать кого-либо, а лишь сделать так, чтобы соперник допускал ошибки. Мы были умнее него", - цитирует Ангиссу L'Equipe.