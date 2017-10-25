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Александр Самедов: "Зенит" - не настолько силен, как о нем пишут

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал оценку силе принципиального соперника красно-белых.

"Все понимают, что "Зенит" не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от "Арсенала" и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова". Кого из соперников обыграть важнее: ЦСКА или "Зенит"? Приятнее "Зенит". Наверняка вы тоже так думаете.

Уверен, "Спартак" преодолел неудачный отрезок. Мы сыграли вничью с "Ливерпулем", дважды победили в чемпионате и добились восхитительной победы над "Севильей". К сожалению, не смогли взять три очка с "Амкаром". Победа была нам очень нужна, ведь "Зенит" и ЦСКА сыграли по нулям.

Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьём. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке - было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло", - цитирует Самедова "Фратрия".
Теги: Зенит Самедов
Сегодня, 14:49
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16
(5)
№16 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бруклинского торговца Гринберга в начале Второй мировой войны призвали в армию и назначили в учебный центр страховым агитатором — убеждать солдат покупать страховки для военнослужащих. Вскоре начальство заметило, что после встречи с Гринбергом страховки покупают практически все, хотя у других агитаторов, даже у самых лучших, подписывался, дай Б-г, каждый третий. Босс решил посмотреть, как он работает.
Новоприбывших солдат загнали в комнату, Гринберг вышел на сцену, улыбнулся и сказал:
— Ребята, я знаю, что вы не хотите долго слушать всякую муть, поэтому объясню вам про страховки за одну минуту. Смысл страховки простой: если у вас ее нет, вас послали в бой и вы погибли, то правительство пришлет вашей семье письмо с соболезнованиями. Если у вас она есть, вас послали в бой и вы погибли — правительство пришлет вашей семье 20 тысяч долларов.
Потом сделал паузу, обвел зал глазами и спросил:
— Как вы думаете, ребята, кого при таком раскладе правительство пошлет в бой первым?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№15 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Александр Самедов: "Зенит" - не настолько силен, как о нем пишут
Но, в любом случае, сейчас Зенит сильнее Спартака.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№14 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoboGeo
Саша, Саша, не надо претендовать на лавры Глушака в пиздо-больстве

Глушаков всем свой самогон давал пробовать ,вот и результат.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№13 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Skylineт,е, 5-1 на крестовском это было от полуживого Зенита?этот азер совсем без мозговДавайте вспомним,что вы когда-то в автобусе наступили на ноги кому-то,ну вы меня поняли к чему я.

?Вы что, действительно из людей кактусы делаете?
?Только из плюкан.
?Наши не плюкане, наши хануидяне.
?Это неважно.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:37) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Про то, что с Амкаром в конце сильно повезло сказал скромненько так, без подробностей в чём именно. А про то, что Зенит не так силён ты поторопился, они легко вас обыграли с неприличным счётом, вам через месяц с ними дома играть, тогда и рассуждай, если победите.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:23) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
т,е, 5-1 на крестовском это было от полуживого Зенита?
этот азер совсем без мозгов


Давайте вспомним,что вы когда-то в автобусе наступили на ноги кому-то,ну вы меня поняли к чему я.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:20) #
  • +2
  •  (12)

в конце нам сильно повезло", - цитирует Самедова "Фратрия".

про помощь судейки скромно умолчал.
Регистрация: 25.02.2016
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 15:16) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Саша, Саша, не надо претендовать на лавры Глушака в пиздо-больстве


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: Поло (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (7)

cska1971,
слабоумный что ли... вырвал фразу из контекста и строишь на ней свой юморок.
Регистрация: 23.03.2017
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
т,е, 5-1 на крестовском это было от полуживого Зенита?
этот азер совсем без мозгов


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Ну да. Пять палок выхватить)))

p.s. Скажи спасибо судейкам, вы должны быть ниже!!
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: Sewer 79
Сложно не согласится с Самедовым.


Кроме одного. Как он мог знать, играя на день раньше, что матч ЦСКА-Зенит закончится ничьей? Да ещё указывать на это, как на дополнительную мотивацию...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (6)
online

Взбадривают себя, не запрещено.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58) #
  • +6
  •  (8)
online

Сложно не согласится с Самедовым.
Только о силе Зенита писали те кому нужно о чем-то писать, с понедельника опять начнут.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:56) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да Вагабонди обычные,не более wink


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile спартаковский душок..ФУУУУУУУУУУ. kissing_heart
Регистрация: 14.12.2016
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