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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: "Зенит" - не настолько силен, как о нем пишут
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал оценку силе принципиального соперника красно-белых.
"Все понимают, что "Зенит" не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от "Арсенала" и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова". Кого из соперников обыграть важнее: ЦСКА или "Зенит"? Приятнее "Зенит". Наверняка вы тоже так думаете.
Уверен, "Спартак" преодолел неудачный отрезок. Мы сыграли вничью с "Ливерпулем", дважды победили в чемпионате и добились восхитительной победы над "Севильей". К сожалению, не смогли взять три очка с "Амкаром". Победа была нам очень нужна, ведь "Зенит" и ЦСКА сыграли по нулям.
Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьём. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке - было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло", - цитирует Самедова "Фратрия".
"Все понимают, что "Зенит" не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от "Арсенала" и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова". Кого из соперников обыграть важнее: ЦСКА или "Зенит"? Приятнее "Зенит". Наверняка вы тоже так думаете.
Уверен, "Спартак" преодолел неудачный отрезок. Мы сыграли вничью с "Ливерпулем", дважды победили в чемпионате и добились восхитительной победы над "Севильей". К сожалению, не смогли взять три очка с "Амкаром". Победа была нам очень нужна, ведь "Зенит" и ЦСКА сыграли по нулям.
Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьём. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке - было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло", - цитирует Самедова "Фратрия".
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