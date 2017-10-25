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Курский "Авангард" впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Кубка России

Курский "Авангард" обыграл в гостях "Тамбов" и впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале Кубка России. В следующем раунде "Авангард" встретится с победителем пары "Ростов" – "Амкар".

Кубок России. 1/8 финала

"Тамбов" - "Авангард" Курск - 0:2

Голы: Скворцов, 62, Федчук, 87

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Скворцов, Кашчелан, Игнатович, Мурнин, Шевчук, (Кухарчук, 65), Часовских, (Тручевич 68).

"Авангард": Саутин, Багаев, Никитин, Концедалов, Дашаев, Коробов, (Федчук, 72), Митасов, (Войнов, 63), Альшин, Гурфов, (Имуллин, 90+1), Нетфуллин, Аппаев.

Предупреждения: Дашаев, 30, Мурнин, 52, Багаев, 70, Кашчелан, 84.
Теги: Авангард Тамбов
Сегодня, 15:55
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть не зря нас обыграли)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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