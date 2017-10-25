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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курский "Авангард" впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Кубка России
Курский "Авангард" обыграл в гостях "Тамбов" и впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале Кубка России. В следующем раунде "Авангард" встретится с победителем пары "Ростов" – "Амкар".
Кубок России. 1/8 финала
"Тамбов" - "Авангард" Курск - 0:2
Голы: Скворцов, 62, Федчук, 87
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Скворцов, Кашчелан, Игнатович, Мурнин, Шевчук, (Кухарчук, 65), Часовских, (Тручевич 68).
"Авангард": Саутин, Багаев, Никитин, Концедалов, Дашаев, Коробов, (Федчук, 72), Митасов, (Войнов, 63), Альшин, Гурфов, (Имуллин, 90+1), Нетфуллин, Аппаев.
Предупреждения: Дашаев, 30, Мурнин, 52, Багаев, 70, Кашчелан, 84.
Кубок России. 1/8 финала
"Тамбов" - "Авангард" Курск - 0:2
Голы: Скворцов, 62, Федчук, 87
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Скворцов, Кашчелан, Игнатович, Мурнин, Шевчук, (Кухарчук, 65), Часовских, (Тручевич 68).
"Авангард": Саутин, Багаев, Никитин, Концедалов, Дашаев, Коробов, (Федчук, 72), Митасов, (Войнов, 63), Альшин, Гурфов, (Имуллин, 90+1), Нетфуллин, Аппаев.
Предупреждения: Дашаев, 30, Мурнин, 52, Багаев, 70, Кашчелан, 84.
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