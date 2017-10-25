Курский "Авангард" впервые в своей истории вышел в 1/4 финала Кубка России

Курский "Авангард" обыграл в гостях "Тамбов" и впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале Кубка России. В следующем раунде "Авангард" встретится с победителем пары "Ростов" – "Амкар".Кубок России. 1/8 финалаГолы: Скворцов, 62, Федчук, 87: Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Скворцов, Кашчелан, Игнатович, Мурнин, Шевчук, (Кухарчук, 65), Часовских, (Тручевич 68).: Саутин, Багаев, Никитин, Концедалов, Дашаев, Коробов, (Федчук, 72), Митасов, (Войнов, 63), Альшин, Гурфов, (Имуллин, 90+1), Нетфуллин, Аппаев.Предупреждения: Дашаев, 30, Мурнин, 52, Багаев, 70, Кашчелан, 84.