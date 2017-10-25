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Марадона: то, что лучшим стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал решение ФИФА наградить форварда "Реала" Криштиану Роналду как лучшего игроками мира в 2017 году.

Роналду выиграл приз ФИФА The Best второй год подряд.

"То, что лучшим игроком мира стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу. Моя встреча с Лео была замечательной. Мы поговорили, у нас с ним тёплые отношения", - цитирует Марадону TyC Sports.
Теги: Марадона Роналду Месси
Сегодня, 20:12
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