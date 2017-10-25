Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
20:27
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (7)
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (7)
16:15
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
13:55
Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок (33)
Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок (33)
"Аталанта" разгромила "Верону"
Чемпионат Италии
10 тур
"Аталанта" - "Верона" 3:0
Голы: Фройлер, 50, Иличич, 59, Куртич, 74
"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара, Толой, Хатебур, Гозенс, Рон, Фройлер, Иличич (Видо, 77), Гомес (Орсолини, 77), Корнелиус (Куртич, 64)
"Верона": Николас, Эрто (Ву, 71), Караччоло, Супрайен, Фоссати, Беса, Ромуло, Фарес, Верде, Кин (Цаканьи, 80), Черчи (Паццини, 64)
10 тур
"Аталанта" - "Верона" 3:0
Голы: Фройлер, 50, Иличич, 59, Куртич, 74
"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара, Толой, Хатебур, Гозенс, Рон, Фройлер, Иличич (Видо, 77), Гомес (Орсолини, 77), Корнелиус (Куртич, 64)
"Верона": Николас, Эрто (Ву, 71), Караччоло, Супрайен, Фоссати, Беса, Ромуло, Фарес, Верде, Кин (Цаканьи, 80), Черчи (Паццини, 64)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.