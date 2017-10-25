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"Аталанта" разгромила "Верону"

Чемпионат Италии

10 тур

"Аталанта" - "Верона" 3:0

Голы: Фройлер, 50, Иличич, 59, Куртич, 74

"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара, Толой, Хатебур, Гозенс, Рон, Фройлер, Иличич (Видо, 77), Гомес (Орсолини, 77), Корнелиус (Куртич, 64)

"Верона": Николас, Эрто (Ву, 71), Караччоло, Супрайен, Фоссати, Беса, Ромуло, Фарес, Верде, Кин (Цаканьи, 80), Черчи (Паццини, 64)
Теги: Аталанта Верона
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