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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:27
Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
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23:12
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Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Валерий Петраков: доволен ребятами, но "Тосно" оказался удачливее в серии пенальти
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды от «Тосно» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка России (0:0, 5:6 по пен.)
– Мы понимали, как нужно играть с командой Премьер-лиги. Конечно, у ребят из «Тосно» больше мастерства. Наверное, большую часть времени «Тосно» владел преимуществом, но мы достаточно грамотно играли в обороне и не позволяли сопернику создавать острые моменты. Играли «вторым номером», искали счастье в контратаках, на стандартах. К сожалению, сегодня они не получались.
Ребятами я доволен, они проявили характер, бились до конца. Кубковый матч, на кону стояло многое. У нас был хороший момент во 2-м тайме, хороший подходит с ударом Большунова и добиванием Саная. Но в серии пенальти удачливее была команда хозяев, – приводит слова Петракова корреспондент Rusfootball.info.
– Мы понимали, как нужно играть с командой Премьер-лиги. Конечно, у ребят из «Тосно» больше мастерства. Наверное, большую часть времени «Тосно» владел преимуществом, но мы достаточно грамотно играли в обороне и не позволяли сопернику создавать острые моменты. Играли «вторым номером», искали счастье в контратаках, на стандартах. К сожалению, сегодня они не получались.
Ребятами я доволен, они проявили характер, бились до конца. Кубковый матч, на кону стояло многое. У нас был хороший момент во 2-м тайме, хороший подходит с ударом Большунова и добиванием Саная. Но в серии пенальти удачливее была команда хозяев, – приводит слова Петракова корреспондент Rusfootball.info.
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