Валерий Петраков: доволен ребятами, но "Тосно" оказался удачливее в серии пенальти

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды от «Тосно» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка России (0:0, 5:6 по пен.)– Мы понимали, как нужно играть с командой Премьер-лиги. Конечно, у ребят из «Тосно» больше мастерства. Наверное, большую часть времени «Тосно» владел преимуществом, но мы достаточно грамотно играли в обороне и не позволяли сопернику создавать острые моменты. Играли «вторым номером», искали счастье в контратаках, на стандартах. К сожалению, сегодня они не получались.Ребятами я доволен, они проявили характер, бились до конца. Кубковый матч, на кону стояло многое. У нас был хороший момент во 2-м тайме, хороший подходит с ударом Большунова и добиванием Саная. Но в серии пенальти удачливее была команда хозяев, – приводит слова Петракова корреспондент