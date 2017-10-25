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Дмитрий Белоруков: "Ростов" имел преимущество, однако мы сделали свое дело

Защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков поделился впечатлениями от выездного матча 1/8 финала Кубка России с "Ростовом".

- Какое состояние после такого насыщенного матча?

- Было тяжело и холодно ждать 10 пенальти. Очень хорошо, что выиграли. Был трудный матч, но мы отстояли ничью и выиграли пенальти. "Ростов" имел преимущество, однако мы сделали свое дело.

- Что-то подобное было когда-нибудь на вашей памяти?

- Были серии пенальти, но таких долгих не припомню.

- "Амкар" победил, но у вас было всего два голевых момента. Была задача играть компактно?

- Сегодня игра не очень сложилась у "Амкара". У соперника не было сверхопасных голевых моментов, хорошо, что не позволили им забить больше одного гола. Вообще, нам не хватило креативности.

Rusfootball.info
Теги: Ростов Амкар Белоруков
Сегодня, 22:32
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