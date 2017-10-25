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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Белоруков: "Ростов" имел преимущество, однако мы сделали свое дело
Защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков поделился впечатлениями от выездного матча 1/8 финала Кубка России с "Ростовом".
- Какое состояние после такого насыщенного матча?
- Было тяжело и холодно ждать 10 пенальти. Очень хорошо, что выиграли. Был трудный матч, но мы отстояли ничью и выиграли пенальти. "Ростов" имел преимущество, однако мы сделали свое дело.
- Что-то подобное было когда-нибудь на вашей памяти?
- Были серии пенальти, но таких долгих не припомню.
- "Амкар" победил, но у вас было всего два голевых момента. Была задача играть компактно?
- Сегодня игра не очень сложилась у "Амкара". У соперника не было сверхопасных голевых моментов, хорошо, что не позволили им забить больше одного гола. Вообще, нам не хватило креативности.
Rusfootball.info
- Какое состояние после такого насыщенного матча?
- Было тяжело и холодно ждать 10 пенальти. Очень хорошо, что выиграли. Был трудный матч, но мы отстояли ничью и выиграли пенальти. "Ростов" имел преимущество, однако мы сделали свое дело.
- Что-то подобное было когда-нибудь на вашей памяти?
- Были серии пенальти, но таких долгих не припомню.
- "Амкар" победил, но у вас было всего два голевых момента. Была задача играть компактно?
- Сегодня игра не очень сложилась у "Амкара". У соперника не было сверхопасных голевых моментов, хорошо, что не позволили им забить больше одного гола. Вообще, нам не хватило креативности.
Rusfootball.info
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