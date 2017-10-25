Раде Дугалич: цель "Тосно" - дойти до финала Кубка России (видео)

Защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал об амбициозных планах своей команды после победы в 1/8 финала Кубка России над «Томью» (0:0, 6:5 по пенальти).– Ощущения нормальные. Так получилось, что я вышел на поле, мне дали повязку. Это не моё решение. Конечно, приятно, но у нас многие ребята достойны этого.– Как и на любую другую, хоть это Кубок, Томск, первая лига. Надо было настраиваться на это искусственное поле. Было тяжело, но выиграли.– Честно, это фарт, кто выиграет. Нормально всё было.– Я всегда почти смотрю, в какую сторону пойдёт вратарь, и бью в другую.– Нет, не смотрели вообще. Думали, что спокойно выиграем без этого.– Цель – дойти до финала. Получится или нет – посмотрим, – цитирует Дугалича