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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Раде Дугалич: цель "Тосно" - дойти до финала Кубка России (видео)
Защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал об амбициозных планах своей команды после победы в 1/8 финала Кубка России над «Томью» (0:0, 6:5 по пенальти).
– Какие ощущения от первого матча в роли капитана?
– Ощущения нормальные. Так получилось, что я вышел на поле, мне дали повязку. Это не моё решение. Конечно, приятно, но у нас многие ребята достойны этого.
– Как настраивались на игру?
– Как и на любую другую, хоть это Кубок, Томск, первая лига. Надо было настраиваться на это искусственное поле. Было тяжело, но выиграли.
– Какие эмоции переживали во время серии пенальти?
– Честно, это фарт, кто выиграет. Нормально всё было.
– Знали заранее, куда будете бить в серии?
– Я всегда почти смотрю, в какую сторону пойдёт вратарь, и бью в другую.
– Отрабатывали, смотрели пенальти перед матчем?
– Нет, не смотрели вообще. Думали, что спокойно выиграем без этого.
– Какая цель у «Тосно» в Кубке России?
– Цель – дойти до финала. Получится или нет – посмотрим, – цитирует Дугалича Rusfootball.info.
– Какие ощущения от первого матча в роли капитана?
– Ощущения нормальные. Так получилось, что я вышел на поле, мне дали повязку. Это не моё решение. Конечно, приятно, но у нас многие ребята достойны этого.
– Как настраивались на игру?
– Как и на любую другую, хоть это Кубок, Томск, первая лига. Надо было настраиваться на это искусственное поле. Было тяжело, но выиграли.
– Какие эмоции переживали во время серии пенальти?
– Честно, это фарт, кто выиграет. Нормально всё было.
– Знали заранее, куда будете бить в серии?
– Я всегда почти смотрю, в какую сторону пойдёт вратарь, и бью в другую.
– Отрабатывали, смотрели пенальти перед матчем?
– Нет, не смотрели вообще. Думали, что спокойно выиграем без этого.
– Какая цель у «Тосно» в Кубке России?
– Цель – дойти до финала. Получится или нет – посмотрим, – цитирует Дугалича Rusfootball.info.
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