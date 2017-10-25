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Раде Дугалич: цель "Тосно" - дойти до финала Кубка России (видео)

Защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал об амбициозных планах своей команды после победы в 1/8 финала Кубка России над «Томью» (0:0, 6:5 по пенальти).



– Какие ощущения от первого матча в роли капитана?

– Ощущения нормальные. Так получилось, что я вышел на поле, мне дали повязку. Это не моё решение. Конечно, приятно, но у нас многие ребята достойны этого.

– Как настраивались на игру?

– Как и на любую другую, хоть это Кубок, Томск, первая лига. Надо было настраиваться на это искусственное поле. Было тяжело, но выиграли.

– Какие эмоции переживали во время серии пенальти?

– Честно, это фарт, кто выиграет. Нормально всё было.

– Знали заранее, куда будете бить в серии?

– Я всегда почти смотрю, в какую сторону пойдёт вратарь, и бью в другую.

– Отрабатывали, смотрели пенальти перед матчем?

– Нет, не смотрели вообще. Думали, что спокойно выиграем без этого.

– Какая цель у «Тосно» в Кубке России?

– Цель – дойти до финала. Получится или нет – посмотрим, – цитирует Дугалича Rusfootball.info.
Теги: Тосно Томь Дугалич Rвидео
Сегодня, 22:44
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