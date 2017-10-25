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Андрей Ещенко может не сыграть с "Севильей"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) заявил, что на восстановление от травмы защитнику Андрею Ещенко понадобится две-три недели.

"Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель. Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 23:06
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только не Петковича,ремонтируйте как хотите и Зе Луиша пора бы уже вылечить
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Только не Петкович (((((


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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