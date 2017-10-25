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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Ещенко может не сыграть с "Севильей"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) заявил, что на восстановление от травмы защитнику Андрею Ещенко понадобится две-три недели.
"Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель. Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
"Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель. Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется", - цитирует Вартапетова "Спорт-Экспресс".
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