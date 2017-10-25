Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)

Голкипер «Тосно» Михаил Опарин, который сэйвом в серии пенальти помог своей команде одолеть в 1/8 финала Кубка России «Тосно» (0:0, 6:5 по пен.) рассказал о победе и поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лучом-Энергией».



– Кубковые матчи всегда очень сложные. Соперники из ФНЛ очень серьёзно настраиваются плюс сегодня было прохладно, ветрено. Могли решать исход раньше, имели моменты. У нас была игра 3 дня назад, в которой принимала участие большая часть игроков. Наслаивается усталость, где-то не фартило, где-то не та концентрация. Но ребята молодцы, бились.

– Прокомментируйте свой сэйв в серии 11-метровых, готовились ли к ней?

– Вратарь всегда в более выигрышной позиции, чем бьющий. Пропустишь – никто ничего не скажет. Угадал. Мы с тренером вратарей с утра обсудили возможную серию пенальти. Не слишком забивали этим голову, но обсудили.

– Были ли какие-то записочки?

– У всех есть свои хитрости. Какие? Пусть останется в секрете, дай Бог ещё 3 стадии впереди.

– Знаете турнирную сетку?

– Да, но для нас нет разницы, с кем играть. На любого соперника максимально настраиваемся.

– Тренер «Луча-Энергии сказал, что ставит задачу попасть в еврокубки, а какая задача у «Тосно»? Сложно будет с такой амбициозной командой?

– Мы не ставим никаких длительных задач. Ставим по факту, по мере поступления. А сложно играть со всеми. На стадии 1/16 финала и со второй лигой очень сложно. У людей возникают шапкозакидательские настроения, но у нас, слава Богу, их нет.

– Есть ли договорённость, что вы играете в Кубке, а Давид Юрченко - в чемпионате?

– Нет, но это нормальная практика. Мало играю в сезоне, огромное спасибо за доверие.

– Сегодня было холодно, немного моментов у наших ворот. Как согревались?

– Не первый же раз такое. Если ты профессионал, то не можешь зависеть от обстоятельств.

– Какие эмоции были в раздевалке?

– Всё было супер, отличное настроение. Для нас важна каждая победа. Сейчас порадуемся немножко, завтра забыли.

– «Луч» выбил не последний клуб – «Енисей»...

– Я знаю, 3 года там играл. Очень хотелось, конечно, на «Енисей» попасть. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет, главное, чтобы выиграл «Тосно», – приводит слова Опарина Rusfootball.info.
Теги: Тосно Томь Rвидео
Сегодня, 23:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.