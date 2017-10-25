Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)

Голкипер «Тосно» Михаил Опарин, который сэйвом в серии пенальти помог своей команде одолеть в 1/8 финала Кубка России «Тосно» (0:0, 6:5 по пен.) рассказал о победе и поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лучом-Энергией».– Кубковые матчи всегда очень сложные. Соперники из ФНЛ очень серьёзно настраиваются плюс сегодня было прохладно, ветрено. Могли решать исход раньше, имели моменты. У нас была игра 3 дня назад, в которой принимала участие большая часть игроков. Наслаивается усталость, где-то не фартило, где-то не та концентрация. Но ребята молодцы, бились.– Вратарь всегда в более выигрышной позиции, чем бьющий. Пропустишь – никто ничего не скажет. Угадал. Мы с тренером вратарей с утра обсудили возможную серию пенальти. Не слишком забивали этим голову, но обсудили.– У всех есть свои хитрости. Какие? Пусть останется в секрете, дай Бог ещё 3 стадии впереди.– Да, но для нас нет разницы, с кем играть. На любого соперника максимально настраиваемся.– Мы не ставим никаких длительных задач. Ставим по факту, по мере поступления. А сложно играть со всеми. На стадии 1/16 финала и со второй лигой очень сложно. У людей возникают шапкозакидательские настроения, но у нас, слава Богу, их нет.– Нет, но это нормальная практика. Мало играю в сезоне, огромное спасибо за доверие.– Не первый же раз такое. Если ты профессионал, то не можешь зависеть от обстоятельств.– Всё было супер, отличное настроение. Для нас важна каждая победа. Сейчас порадуемся немножко, завтра забыли.– Я знаю, 3 года там играл. Очень хотелось, конечно, на «Енисей» попасть. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет, главное, чтобы выиграл «Тосно», – приводит слова Опарина