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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)
Голкипер «Тосно» Михаил Опарин, который сэйвом в серии пенальти помог своей команде одолеть в 1/8 финала Кубка России «Тосно» (0:0, 6:5 по пен.) рассказал о победе и поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лучом-Энергией».
– Кубковые матчи всегда очень сложные. Соперники из ФНЛ очень серьёзно настраиваются плюс сегодня было прохладно, ветрено. Могли решать исход раньше, имели моменты. У нас была игра 3 дня назад, в которой принимала участие большая часть игроков. Наслаивается усталость, где-то не фартило, где-то не та концентрация. Но ребята молодцы, бились.
– Прокомментируйте свой сэйв в серии 11-метровых, готовились ли к ней?
– Вратарь всегда в более выигрышной позиции, чем бьющий. Пропустишь – никто ничего не скажет. Угадал. Мы с тренером вратарей с утра обсудили возможную серию пенальти. Не слишком забивали этим голову, но обсудили.
– Были ли какие-то записочки?
– У всех есть свои хитрости. Какие? Пусть останется в секрете, дай Бог ещё 3 стадии впереди.
– Знаете турнирную сетку?
– Да, но для нас нет разницы, с кем играть. На любого соперника максимально настраиваемся.
– Тренер «Луча-Энергии сказал, что ставит задачу попасть в еврокубки, а какая задача у «Тосно»? Сложно будет с такой амбициозной командой?
– Мы не ставим никаких длительных задач. Ставим по факту, по мере поступления. А сложно играть со всеми. На стадии 1/16 финала и со второй лигой очень сложно. У людей возникают шапкозакидательские настроения, но у нас, слава Богу, их нет.
– Есть ли договорённость, что вы играете в Кубке, а Давид Юрченко - в чемпионате?
– Нет, но это нормальная практика. Мало играю в сезоне, огромное спасибо за доверие.
– Сегодня было холодно, немного моментов у наших ворот. Как согревались?
– Не первый же раз такое. Если ты профессионал, то не можешь зависеть от обстоятельств.
– Какие эмоции были в раздевалке?
– Всё было супер, отличное настроение. Для нас важна каждая победа. Сейчас порадуемся немножко, завтра забыли.
– «Луч» выбил не последний клуб – «Енисей»...
– Я знаю, 3 года там играл. Очень хотелось, конечно, на «Енисей» попасть. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет, главное, чтобы выиграл «Тосно», – приводит слова Опарина Rusfootball.info.
– Кубковые матчи всегда очень сложные. Соперники из ФНЛ очень серьёзно настраиваются плюс сегодня было прохладно, ветрено. Могли решать исход раньше, имели моменты. У нас была игра 3 дня назад, в которой принимала участие большая часть игроков. Наслаивается усталость, где-то не фартило, где-то не та концентрация. Но ребята молодцы, бились.
– Прокомментируйте свой сэйв в серии 11-метровых, готовились ли к ней?
– Вратарь всегда в более выигрышной позиции, чем бьющий. Пропустишь – никто ничего не скажет. Угадал. Мы с тренером вратарей с утра обсудили возможную серию пенальти. Не слишком забивали этим голову, но обсудили.
– Были ли какие-то записочки?
– У всех есть свои хитрости. Какие? Пусть останется в секрете, дай Бог ещё 3 стадии впереди.
– Знаете турнирную сетку?
– Да, но для нас нет разницы, с кем играть. На любого соперника максимально настраиваемся.
– Тренер «Луча-Энергии сказал, что ставит задачу попасть в еврокубки, а какая задача у «Тосно»? Сложно будет с такой амбициозной командой?
– Мы не ставим никаких длительных задач. Ставим по факту, по мере поступления. А сложно играть со всеми. На стадии 1/16 финала и со второй лигой очень сложно. У людей возникают шапкозакидательские настроения, но у нас, слава Богу, их нет.
– Есть ли договорённость, что вы играете в Кубке, а Давид Юрченко - в чемпионате?
– Нет, но это нормальная практика. Мало играю в сезоне, огромное спасибо за доверие.
– Сегодня было холодно, немного моментов у наших ворот. Как согревались?
– Не первый же раз такое. Если ты профессионал, то не можешь зависеть от обстоятельств.
– Какие эмоции были в раздевалке?
– Всё было супер, отличное настроение. Для нас важна каждая победа. Сейчас порадуемся немножко, завтра забыли.
– «Луч» выбил не последний клуб – «Енисей»...
– Я знаю, 3 года там играл. Очень хотелось, конечно, на «Енисей» попасть. Дополнительной мотивации отомстить за «Енисей» не будет, главное, чтобы выиграл «Тосно», – приводит слова Опарина Rusfootball.info.
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