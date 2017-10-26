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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Степашин: вместимость стадиона в 28 тысяч - оптимальная, "Динамо" больше все равно не соберет
Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал о новом стадионе для бело-голубых.
— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?
— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба.
Были свои объективные обстоятельства, из-за которых сроки немного затянулись. Всем известно, что в свое время «ВТБ Арене парку» пришлось сменить подрядчика. И это как раз помогло избежать глобальных расхождений между итоговыми и запланированными сроками и тратами.
Кроме того, до определенного момента у Петровского парка сохранялись шансы принять матчи ЧМ-2018. Сначала вместимость стадиона закладывалась под этот вариант. Когда стало ясно, что игр ЧМ на арене не будет, трибуны пришлось перепроектировать. И я считаю, что в итоге правильно решили сделать вместимость в 28 тысяч зрителей. Больше мы все равно не соберем.
При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности все это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Все это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.
— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?
— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать, — цитируют Степашина «Известия».
— Как бывший председатель Счетной палаты РФ можете оценить адекватность сроков строительства и объем вложенных в проект средств?
— С учетом всех сложностей, с которыми сталкивалась экономика страны в последние годы, затраты очень адекватные. И они показывают, что Россия даже в самых сложных условиях способна одолеть проекты такого масштаба.
Были свои объективные обстоятельства, из-за которых сроки немного затянулись. Всем известно, что в свое время «ВТБ Арене парку» пришлось сменить подрядчика. И это как раз помогло избежать глобальных расхождений между итоговыми и запланированными сроками и тратами.
Кроме того, до определенного момента у Петровского парка сохранялись шансы принять матчи ЧМ-2018. Сначала вместимость стадиона закладывалась под этот вариант. Когда стало ясно, что игр ЧМ на арене не будет, трибуны пришлось перепроектировать. И я считаю, что в итоге правильно решили сделать вместимость в 28 тысяч зрителей. Больше мы все равно не соберем.
При этом можно ожидать, что за счет спортивной и коммерческой деятельности все это окупится, причем достаточно быстро. В Петровском парке будет не только футбол, но и хоккей, и баскетбол, и другие виды спорта. Не говоря уже о концертах на стадионе. Все это позволит свести на нет все финансовые издержки. А сама инфраструктура останется уже навсегда.
— Нынешняя спортивная составляющая «Динамо» соответствует масштабу этой инфраструктуры?
— К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное «Динамо» борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать, — цитируют Степашина «Известия».
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