Зинедин Зидан: я лучший тренер в мире? Есть и получше

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал получение премии лучшему тренеру года по версии ФИФА."Я не знаю, кто лучший тренер. Это вы постоянно об этом говорите, а не я. Считаю, что мне вручили награду за ту работу, которую мы проделали, я ее принял. С командой мы многое выиграли, поэтому считаю, что нет смысла говорить, что награда незаслуженна.Я лучший тренер в мире? Нет, это не так, есть и получше. Если я смогу продержаться на этом уровне лет десять, тогда и поговорим, но сейчас – нет. Для меня это и неважно, меня волнует лишь работа и возможность наслаждаться ей. Может, другим нравится говорить на эти темы, но мне – нет", - передает слова Зидана As.