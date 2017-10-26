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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Чугайнов: нет ничего плохого, что в Лигу Европы может выйти команда из ФНЛ
Старший тренер «Авангарда» Игорь Чугайнов прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:0) в 1/8 финала Кубка России.
– Поздравляю! Обыграв «Тамбов», «Авангард» дважды за месяц с небольшим обновил свой исторический результат в Кубке.
– История пишется людьми. В спорте нет ничего постоянного, но данном этапе, наверное, можно сказать, что «Авангард» – кубковая команда. Где-то повезло, но везет, как известно, тому, кто везет. У нашей победы в Тамбове, а я считаю ее заслуженной, есть логическое объяснение. Мы допустили меньше ошибок, чем «Тамбов». Да, у «Авангарда» не было обилия моментов, однако в атаке мы сработали качественнее хозяев. Особенно показателен второй гол, когда Федчук усадил защитника и переиграл вратаря. Он все окончательно решил. Успех ценнее тем, что «Тамбов» – крепкая, хорошо укомплектованная команда. Знаю оттуда много ребят, с некоторыми работал. Посмотрите, у них на замены выходят Рыжков и Трусевич. Дутов вообще не был задействован. А еще ведь травмирован Дорожкин, выступавший у меня в «Торпедо».
– Для вас с Хасанби Биджиевым, что на первом плане – выступление в ФНЛ или Кубок? Главный тренер «Динамо» из Петербурга Александр Точилин, например, не скрывал, что для него в микроцикле был важнее второй турнир, поэтому на календарный поединок в Калининград он не повез группу игроков.
– На сегодняшний момент важнее первенство, поскольку Кубок уже прошел (улыбается). Но вообще руководство клуба очень хотело, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Это, как вы уже сами сказали, исторический факт для курского футбола.
– Премиальный фонд в первенстве и Кубке у «Авангарда» разнится?
– Для чемпионата есть положение о премировании. В Кубке так далеко просчитать невозможно – просто за несколько дней до матча объявляют конкретную сумму вознаграждения.
– В воскресенье у вас снова черноземное дерби в Тамбове…
– Календарный матч для нас будет в десять раз сложнее. Вы же представляете, что это – вылететь дома из Кубка, тем более «Тамбов» в 2017 году на своем поле не уступал. У них будет запредельный настрой. А нам главное – не посчитать, что мы уже все сделали. В ФНЛ у нас плохие дела: нужно подниматься в таблице. Чем быстрее ребята выбросят из головы мысли о кубковом успехе, тем лучше.
– В четвертьфинале вам играть с «Амкаром». Проходимый оппонент?
– Мы хотели, чтобы выиграл «Ростов». Почему? Потому что тогда хозяина поля определял бы жребий. А с «Амкаром» играть в Перми. Проходимый ли соперник? Практика показывает, что любой проходимый. Даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. После этого уже ничего не может удивить.
– Даже если Кубок возьмет «Спартак», в Лиге Европы мы можем получить команду-сенсацию. В лучшем случае – «Амкар», «Тосно» или «СКА-Хабаровск». А не исключено, что и из ФНЛ.
– И что? А почему нет? Мы ведь постоянно сталкиваемся с тем, когда в Лиге Европы играют неизвестные клубы с маленькими бюджетами. Это не трагедия, наоборот популяризация футбола. Мы о ней все говорим, а тут вот она, на деле. Для общего развития футбола в стране это будет во благо – хороший ориентир для регионов. И потом, та же «Сибирь», помнится, выступала во втором по значимости континентальном турнире и благодаря голу Саши Дегтярева даже побеждала дома голландский ПСВ.
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– Поздравляю! Обыграв «Тамбов», «Авангард» дважды за месяц с небольшим обновил свой исторический результат в Кубке.
– История пишется людьми. В спорте нет ничего постоянного, но данном этапе, наверное, можно сказать, что «Авангард» – кубковая команда. Где-то повезло, но везет, как известно, тому, кто везет. У нашей победы в Тамбове, а я считаю ее заслуженной, есть логическое объяснение. Мы допустили меньше ошибок, чем «Тамбов». Да, у «Авангарда» не было обилия моментов, однако в атаке мы сработали качественнее хозяев. Особенно показателен второй гол, когда Федчук усадил защитника и переиграл вратаря. Он все окончательно решил. Успех ценнее тем, что «Тамбов» – крепкая, хорошо укомплектованная команда. Знаю оттуда много ребят, с некоторыми работал. Посмотрите, у них на замены выходят Рыжков и Трусевич. Дутов вообще не был задействован. А еще ведь травмирован Дорожкин, выступавший у меня в «Торпедо».
– Для вас с Хасанби Биджиевым, что на первом плане – выступление в ФНЛ или Кубок? Главный тренер «Динамо» из Петербурга Александр Точилин, например, не скрывал, что для него в микроцикле был важнее второй турнир, поэтому на календарный поединок в Калининград он не повез группу игроков.
– На сегодняшний момент важнее первенство, поскольку Кубок уже прошел (улыбается). Но вообще руководство клуба очень хотело, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Это, как вы уже сами сказали, исторический факт для курского футбола.
– Премиальный фонд в первенстве и Кубке у «Авангарда» разнится?
– Для чемпионата есть положение о премировании. В Кубке так далеко просчитать невозможно – просто за несколько дней до матча объявляют конкретную сумму вознаграждения.
– В воскресенье у вас снова черноземное дерби в Тамбове…
– Календарный матч для нас будет в десять раз сложнее. Вы же представляете, что это – вылететь дома из Кубка, тем более «Тамбов» в 2017 году на своем поле не уступал. У них будет запредельный настрой. А нам главное – не посчитать, что мы уже все сделали. В ФНЛ у нас плохие дела: нужно подниматься в таблице. Чем быстрее ребята выбросят из головы мысли о кубковом успехе, тем лучше.
– В четвертьфинале вам играть с «Амкаром». Проходимый оппонент?
– Мы хотели, чтобы выиграл «Ростов». Почему? Потому что тогда хозяина поля определял бы жребий. А с «Амкаром» играть в Перми. Проходимый ли соперник? Практика показывает, что любой проходимый. Даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. После этого уже ничего не может удивить.
– Даже если Кубок возьмет «Спартак», в Лиге Европы мы можем получить команду-сенсацию. В лучшем случае – «Амкар», «Тосно» или «СКА-Хабаровск». А не исключено, что и из ФНЛ.
– И что? А почему нет? Мы ведь постоянно сталкиваемся с тем, когда в Лиге Европы играют неизвестные клубы с маленькими бюджетами. Это не трагедия, наоборот популяризация футбола. Мы о ней все говорим, а тут вот она, на деле. Для общего развития футбола в стране это будет во благо – хороший ориентир для регионов. И потом, та же «Сибирь», помнится, выступала во втором по значимости континентальном турнире и благодаря голу Саши Дегтярева даже побеждала дома голландский ПСВ.
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