Игорь Чугайнов: нет ничего плохого, что в Лигу Европы может выйти команда из ФНЛ

Старший тренер «Авангарда» Игорь Чугайнов прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:0) в 1/8 финала Кубка России.– История пишется людьми. В спорте нет ничего постоянного, но данном этапе, наверное, можно сказать, что «Авангард» – кубковая команда. Где-то повезло, но везет, как известно, тому, кто везет. У нашей победы в Тамбове, а я считаю ее заслуженной, есть логическое объяснение. Мы допустили меньше ошибок, чем «Тамбов». Да, у «Авангарда» не было обилия моментов, однако в атаке мы сработали качественнее хозяев. Особенно показателен второй гол, когда Федчук усадил защитника и переиграл вратаря. Он все окончательно решил. Успех ценнее тем, что «Тамбов» – крепкая, хорошо укомплектованная команда. Знаю оттуда много ребят, с некоторыми работал. Посмотрите, у них на замены выходят Рыжков и Трусевич. Дутов вообще не был задействован. А еще ведь травмирован Дорожкин, выступавший у меня в «Торпедо».– На сегодняшний момент важнее первенство, поскольку Кубок уже прошел (улыбается). Но вообще руководство клуба очень хотело, чтобы мы вышли в четвертьфинал. Это, как вы уже сами сказали, исторический факт для курского футбола.– Для чемпионата есть положение о премировании. В Кубке так далеко просчитать невозможно – просто за несколько дней до матча объявляют конкретную сумму вознаграждения.– Календарный матч для нас будет в десять раз сложнее. Вы же представляете, что это – вылететь дома из Кубка, тем более «Тамбов» в 2017 году на своем поле не уступал. У них будет запредельный настрой. А нам главное – не посчитать, что мы уже все сделали. В ФНЛ у нас плохие дела: нужно подниматься в таблице. Чем быстрее ребята выбросят из головы мысли о кубковом успехе, тем лучше.– Мы хотели, чтобы выиграл «Ростов». Почему? Потому что тогда хозяина поля определял бы жребий. А с «Амкаром» играть в Перми. Проходимый ли соперник? Практика показывает, что любой проходимый. Даже «Зенит» в Санкт-Петербурге. После этого уже ничего не может удивить.– И что? А почему нет? Мы ведь постоянно сталкиваемся с тем, когда в Лиге Европы играют неизвестные клубы с маленькими бюджетами. Это не трагедия, наоборот популяризация футбола. Мы о ней все говорим, а тут вот она, на деле. Для общего развития футбола в стране это будет во благо – хороший ориентир для регионов. И потом, та же «Сибирь», помнится, выступала во втором по значимости континентальном турнире и благодаря голу Саши Дегтярева даже побеждала дома голландский ПСВ.