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Эрик Бикфалви: русские люди очень похожи на румын

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви сравнил уровни чемпионатов России и Украины, а также высказался о менталитете россиян.

"Российская и украинская лиги похожи, а я выступал на Украине три года. Так что, когда получил предложение из России, согласился с лёгким сердцем. Сейчас, конечно, уровень украинского футбола упал из-за всех этих политических моментов, войны. И многие клубы пострадали, моя "Волынь" вылетела в низшую лигу. Но в целом футбол похож. И я достаточно хорошо говорю по-русски, да, мой английский, на котором мы с вами говорим, лучше, но тем не менее.

У меня было несколько предложений - от бухарестского "Динамо", пара предложений из других европейских лиг, из двух-трёх клубов чемпионата России, и были серьезные предложения по деньгам - из Катара, Китая. "Томь" была конкретна в своих предложениях, поэтому я выбрал ее.

С "Уралом" мы тоже уже тогда говорили, но они всё говорили "подождите, подождите", а я не хотел. И поехал в Томск. Но сейчас, как видите, до Екатеринбурга всё-таки добрался (смеётся).

По поводу денег. Нет, дело не в них. Если бы я выбирал финансовые условия, полетел бы в Китай или Катар, там зарплаты раза в четыре выше. Но для меня это не главное. Я играл в Китае, хоть и недолго, и я не был там счастлив.

Дело даже не столько из-за различий в культуре. Там другой стиль футбола, роскошь, клуб тебя обеспечивает всем, везде деньги. Мне это не понравилось. Слишком большие перемены в жизни. Ну и я могу сказать, что русские люди очень похожи на румын, на самом деле. Еда, религия, культура. Мне нужно было просто выучить язык. В Китае всё другое: еда, народ - разница даже в мелочах", - цитирует Бикфалви "Лайф".
Теги: Бикфалви
Сегодня, 15:26
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 16:04) #
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мдааа, скорее румыния пытается быть похожей на русских, неуч!
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:01) #
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На румына похож только Филя Киркоров.
Регистрация: 26.08.2010
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