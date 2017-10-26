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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эрик Бикфалви: русские люди очень похожи на румын
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви сравнил уровни чемпионатов России и Украины, а также высказался о менталитете россиян.
"Российская и украинская лиги похожи, а я выступал на Украине три года. Так что, когда получил предложение из России, согласился с лёгким сердцем. Сейчас, конечно, уровень украинского футбола упал из-за всех этих политических моментов, войны. И многие клубы пострадали, моя "Волынь" вылетела в низшую лигу. Но в целом футбол похож. И я достаточно хорошо говорю по-русски, да, мой английский, на котором мы с вами говорим, лучше, но тем не менее.
У меня было несколько предложений - от бухарестского "Динамо", пара предложений из других европейских лиг, из двух-трёх клубов чемпионата России, и были серьезные предложения по деньгам - из Катара, Китая. "Томь" была конкретна в своих предложениях, поэтому я выбрал ее.
С "Уралом" мы тоже уже тогда говорили, но они всё говорили "подождите, подождите", а я не хотел. И поехал в Томск. Но сейчас, как видите, до Екатеринбурга всё-таки добрался (смеётся).
По поводу денег. Нет, дело не в них. Если бы я выбирал финансовые условия, полетел бы в Китай или Катар, там зарплаты раза в четыре выше. Но для меня это не главное. Я играл в Китае, хоть и недолго, и я не был там счастлив.
Дело даже не столько из-за различий в культуре. Там другой стиль футбола, роскошь, клуб тебя обеспечивает всем, везде деньги. Мне это не понравилось. Слишком большие перемены в жизни. Ну и я могу сказать, что русские люди очень похожи на румын, на самом деле. Еда, религия, культура. Мне нужно было просто выучить язык. В Китае всё другое: еда, народ - разница даже в мелочах", - цитирует Бикфалви "Лайф".
"Российская и украинская лиги похожи, а я выступал на Украине три года. Так что, когда получил предложение из России, согласился с лёгким сердцем. Сейчас, конечно, уровень украинского футбола упал из-за всех этих политических моментов, войны. И многие клубы пострадали, моя "Волынь" вылетела в низшую лигу. Но в целом футбол похож. И я достаточно хорошо говорю по-русски, да, мой английский, на котором мы с вами говорим, лучше, но тем не менее.
У меня было несколько предложений - от бухарестского "Динамо", пара предложений из других европейских лиг, из двух-трёх клубов чемпионата России, и были серьезные предложения по деньгам - из Катара, Китая. "Томь" была конкретна в своих предложениях, поэтому я выбрал ее.
С "Уралом" мы тоже уже тогда говорили, но они всё говорили "подождите, подождите", а я не хотел. И поехал в Томск. Но сейчас, как видите, до Екатеринбурга всё-таки добрался (смеётся).
По поводу денег. Нет, дело не в них. Если бы я выбирал финансовые условия, полетел бы в Китай или Катар, там зарплаты раза в четыре выше. Но для меня это не главное. Я играл в Китае, хоть и недолго, и я не был там счастлив.
Дело даже не столько из-за различий в культуре. Там другой стиль футбола, роскошь, клуб тебя обеспечивает всем, везде деньги. Мне это не понравилось. Слишком большие перемены в жизни. Ну и я могу сказать, что русские люди очень похожи на румын, на самом деле. Еда, религия, культура. Мне нужно было просто выучить язык. В Китае всё другое: еда, народ - разница даже в мелочах", - цитирует Бикфалви "Лайф".
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