Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:18
Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам (1)
Александр Григорян: "Арарат" - единственный клуб, в котором у меня не было претензий к игрокам (1)
19:21
Александр Кокорин: когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу, что значит мое празднование (11)
Александр Кокорин: когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу, что значит мое празднование (11)
16:49
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (7)
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (7)
12:18
Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"
Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"
Юрий Семин оштрафован за выход за пределы технической зоны
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
"По матчу "Локомотив" – “Краснодар” (2:0): главный тренер хозяев поля Семин покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей. Это уже четвертое подобное нарушение в сезоне. Мы вынесли предупреждение о том, что в случае повторения к специалисту будут применены более строгие санкции в соответсвии с дисциплинарным регламентом. По матчу "Анжи" – "Арсенал" (3:2): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб штрафован на 20 тысяч рублей. По матчу "Спартак" – "Амкар" (0:0): болельщики красно-белых использовали пиротехнику три раза, за что клуб оштрафован на 30 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"По матчу "Локомотив" – “Краснодар” (2:0): главный тренер хозяев поля Семин покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей. Это уже четвертое подобное нарушение в сезоне. Мы вынесли предупреждение о том, что в случае повторения к специалисту будут применены более строгие санкции в соответсвии с дисциплинарным регламентом. По матчу "Анжи" – "Арсенал" (3:2): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб штрафован на 20 тысяч рублей. По матчу "Спартак" – "Амкар" (0:0): болельщики красно-белых использовали пиротехнику три раза, за что клуб оштрафован на 30 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.