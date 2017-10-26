Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин оштрафован за выход за пределы технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

"По матчу "Локомотив" – “Краснодар” (2:0): главный тренер хозяев поля Семин покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей. Это уже четвертое подобное нарушение в сезоне. Мы вынесли предупреждение о том, что в случае повторения к специалисту будут применены более строгие санкции в соответсвии с дисциплинарным регламентом. По матчу "Анжи" – "Арсенал" (3:2): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб штрафован на 20 тысяч рублей. По матчу "Спартак" – "Амкар" (0:0): болельщики красно-белых использовали пиротехнику три раза, за что клуб оштрафован на 30 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Локомотив Григорьянц
Сегодня, 21:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.