"Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Льейду" в Кубке Испании

"Реал Сосьедад" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании в гостях обыграл "Льейду" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 29 ноября.Напомним, что "Реал Сосьедад" является соперником "Зенита" в Лиге Европы.