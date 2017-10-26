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"Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Льейду" в Кубке Испании

"Реал Сосьедад" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании в гостях обыграл "Льейду" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 29 ноября.

Напомним, что "Реал Сосьедад" является соперником "Зенита" в Лиге Европы.
Теги: Реал Сосьедад
Вчера, 23:11
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