Неймар избежал дополнительной дисквалификации и пропустит один матч

Форвард "ПСЖ" Неймар не будет дополнительно наказан за удаление в матче с "Марселем", сообщает L'Equipe.Игрок пропустит только одну игру чемпионата. Также ему вынесено условное наказание на одну игру.Напомним, форвард получил два предупреждения - на 85-й и 87-й минутах. Арбитр встречи показал вторую желтую карточку Неймару после того, как тот свалил на газон Лукаса Окампоса после свистка.