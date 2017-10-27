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Неймар избежал дополнительной дисквалификации и пропустит один матч

Форвард "ПСЖ" Неймар не будет дополнительно наказан за удаление в матче с "Марселем", сообщает L'Equipe.

Игрок пропустит только одну игру чемпионата. Также ему вынесено условное наказание на одну игру.

Напомним, форвард получил два предупреждения - на 85-й и 87-й минутах. Арбитр встречи показал вторую желтую карточку Неймару после того, как тот свалил на газон Лукаса Окампоса после свистка.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 03:36
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