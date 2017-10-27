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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Неманья Пейчинович: не думаю, что игроки у "Зенита" лучше, чем у нас
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович высказался перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита".
"Конечно, у "Зенита" очень сильный состав. При этом у них достаточно внушительная скамейка запасных. Однако у "Локомотива" тоже есть хорошие игроки. Все прекрасно понимают, что "Зенит" потратил много денег на трансферы и очень хорошо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они будут лучше нас.
Да, у "Локо" было немного изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном. Но это только помогло футболистам лучше узнать друг друга, сыграться. Не стоит забывать и о точечных усилениях, которые были проведены этим летом.
Безусловно, вылет из Кубка России немного облегчил график "Локомотиву". С другой стороны, участие в этом турнире добавляет команде всего несколько матчей за весь сезон. Но в этот раз мы участвуем в Лиге Европы, наш календарь и так достаточно плотный, так что снижение количества игр все-таки ощущается", - передают слова защитника "Локо" "Известия".
"Конечно, у "Зенита" очень сильный состав. При этом у них достаточно внушительная скамейка запасных. Однако у "Локомотива" тоже есть хорошие игроки. Все прекрасно понимают, что "Зенит" потратил много денег на трансферы и очень хорошо выступает в этом сезоне, но я не думаю, что они будут лучше нас.
Да, у "Локо" было немного изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном. Но это только помогло футболистам лучше узнать друг друга, сыграться. Не стоит забывать и о точечных усилениях, которые были проведены этим летом.
Безусловно, вылет из Кубка России немного облегчил график "Локомотиву". С другой стороны, участие в этом турнире добавляет команде всего несколько матчей за весь сезон. Но в этот раз мы участвуем в Лиге Европы, наш календарь и так достаточно плотный, так что снижение количества игр все-таки ощущается", - передают слова защитника "Локо" "Известия".
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