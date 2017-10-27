СМИ: "Милан" готов заплатить 45 млн евро за Анхеля Ди Марию

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "ПСЖ" Анхелю Ди Марии, передает Paris United.Сообщается, что итальянский клуб намерен попросить агента Жорже Мендеша организовать трансфера аргентинца, который недоволен своим положением в команде.Мендеш уже провел встречу с представителями парижан. Он дал понять, что "Милан" готов выложить за Ди Марию 45 миллионов евро плюс бонусы.