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СМИ: "Милан" готов заплатить 45 млн евро за Анхеля Ди Марию

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "ПСЖ" Анхелю Ди Марии, передает Paris United.

Сообщается, что итальянский клуб намерен попросить агента Жорже Мендеша организовать трансфера аргентинца, который недоволен своим положением в команде.

Мендеш уже провел встречу с представителями парижан. Он дал понять, что "Милан" готов выложить за Ди Марию 45 миллионов евро плюс бонусы.
Теги: Милан Ди Мария Трансферы
Сегодня, 09:17
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