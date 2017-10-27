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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: "Милан" готов заплатить 45 млн евро за Анхеля Ди Марию
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "ПСЖ" Анхелю Ди Марии, передает Paris United.
Сообщается, что итальянский клуб намерен попросить агента Жорже Мендеша организовать трансфера аргентинца, который недоволен своим положением в команде.
Мендеш уже провел встречу с представителями парижан. Он дал понять, что "Милан" готов выложить за Ди Марию 45 миллионов евро плюс бонусы.
Сообщается, что итальянский клуб намерен попросить агента Жорже Мендеша организовать трансфера аргентинца, который недоволен своим положением в команде.
Мендеш уже провел встречу с представителями парижан. Он дал понять, что "Милан" готов выложить за Ди Марию 45 миллионов евро плюс бонусы.
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