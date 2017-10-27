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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гарри Кейн не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о повреждении форварда "шпор" Гарри Кейна. Игрок пропустит матч 10-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
24-летний форвард пропустит игру из-за повреждения подколенного сухожилия. Кейн получил травму в матче с "Ливерпулем" (4:1) в девятом туре АПЛ.
В тренерском штабе надеются, что Кейн успеет восстановиться перед матчем Лиги чемпионов, в котором английская команда 1 ноября примет "Реал".
ТАСС
24-летний форвард пропустит игру из-за повреждения подколенного сухожилия. Кейн получил травму в матче с "Ливерпулем" (4:1) в девятом туре АПЛ.
В тренерском штабе надеются, что Кейн успеет восстановиться перед матчем Лиги чемпионов, в котором английская команда 1 ноября примет "Реал".
ТАСС
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