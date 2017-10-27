Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гарри Кейн не сыграет с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о повреждении форварда "шпор" Гарри Кейна. Игрок пропустит матч 10-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

24-летний форвард пропустит игру из-за повреждения подколенного сухожилия. Кейн получил травму в матче с "Ливерпулем" (4:1) в девятом туре АПЛ.

В тренерском штабе надеются, что Кейн успеет восстановиться перед матчем Лиги чемпионов, в котором английская команда 1 ноября примет "Реал".

ТАСС
Теги: Кейн Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.