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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Давид Трезеге может стать спортивным директором "Ривер Плейт"
Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге может занять должность спортивного директора аргентинского "Ривер Плейт".
Назначение 40-летнего Трезеге произойдет, если президентом "Ривер Плейт" 3 декабря изберут Антонио Касельи.
"Я даже не думал об этом, когда Касельи предложил мне стать менеджером "Ривер Плейт". Это очень важная обязанность, это сумасшествие, но мне это нравится. Мой план – вывести бренд "Ривер" на мировой уровень. Думаю, сейчас они немного спят", - сказал Трезеге.
Напомним, Трезеге защищал цвета "Ривер Плейт" с 2011 по 2013 год.
"Когда я пришел в "Ривер Плейт", я планировал остаться в Аргентине и передать все, чему я научился в Европе, тогда этого не случилось, теперь мне выпало счастье попробовать сделать этого снова", - добавил Трезеге, отец которого родился в Аргентине и долгое время выступал за местные футбольные клубы.
Р-Спорт
Назначение 40-летнего Трезеге произойдет, если президентом "Ривер Плейт" 3 декабря изберут Антонио Касельи.
"Я даже не думал об этом, когда Касельи предложил мне стать менеджером "Ривер Плейт". Это очень важная обязанность, это сумасшествие, но мне это нравится. Мой план – вывести бренд "Ривер" на мировой уровень. Думаю, сейчас они немного спят", - сказал Трезеге.
Напомним, Трезеге защищал цвета "Ривер Плейт" с 2011 по 2013 год.
"Когда я пришел в "Ривер Плейт", я планировал остаться в Аргентине и передать все, чему я научился в Европе, тогда этого не случилось, теперь мне выпало счастье попробовать сделать этого снова", - добавил Трезеге, отец которого родился в Аргентине и долгое время выступал за местные футбольные клубы.
Р-Спорт
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