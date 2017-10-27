Давид Трезеге может стать спортивным директором "Ривер Плейт"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге может занять должность спортивного директора аргентинского "Ривер Плейт".Назначение 40-летнего Трезеге произойдет, если президентом "Ривер Плейт" 3 декабря изберут Антонио Касельи."Я даже не думал об этом, когда Касельи предложил мне стать менеджером "Ривер Плейт". Это очень важная обязанность, это сумасшествие, но мне это нравится. Мой план – вывести бренд "Ривер" на мировой уровень. Думаю, сейчас они немного спят", - сказал Трезеге.Напомним, Трезеге защищал цвета "Ривер Плейт" с 2011 по 2013 год."Когда я пришел в "Ривер Плейт", я планировал остаться в Аргентине и передать все, чему я научился в Европе, тогда этого не случилось, теперь мне выпало счастье попробовать сделать этого снова", - добавил Трезеге, отец которого родился в Аргентине и долгое время выступал за местные футбольные клубы.