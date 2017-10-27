Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Филиппе Коутиньо не заинтересован в переходе в "ПСЖ"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не хочет выступать за "ПСЖ".

Как сообщает Sport.es, футболист надеется продолжить карьеру в "Барселоне".

Ранее появилась информация, что агент бразильца встретился с представителем "ПСЖ". В ходе беседы французская сторона попросила не вести переговоров с каталонским клубом.
Теги: Коутиньо Ливерпуль ПСЖ Барселона
Сегодня, 19:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.