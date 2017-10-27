Филиппе Коутиньо не заинтересован в переходе в "ПСЖ"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не хочет выступать за "ПСЖ".Как сообщает Sport.es, футболист надеется продолжить карьеру в "Барселоне".Ранее появилась информация, что агент бразильца встретился с представителем "ПСЖ". В ходе беседы французская сторона попросила не вести переговоров с каталонским клубом.