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Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что Александр Головин во время выступлений за юношескую сборную России ни чем не выделялся.

– Сейчас яркое имя сборной Хомухи – Головин. Каким он был два-три года назад?

– Не особо выделялся. Реально, никого фантастического не было, все на равных. Мы были сильны как коллектив. С 17 лет, когда выиграли чемпионат Европы в Словакии (2013 год – Прим.), состав почти не поменялся – отсюда сыгранность.

На тренировках все взаимодействия отрабатывали годами – в этом большая заслуга Хомухи. А Саша прибавил уже в клубе. С ранних лет Голове доверяли, и вот, что получилось, - передает слова Баринова "СЭ".
Теги: Баринов Головин
Сегодня, 08:34
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 08:38) #
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online

И что же получилось?
Регистрация: 22.11.2014
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