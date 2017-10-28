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Андрей Панюков: после отпуска обсудим мою ситуацию с руководством "Зенита"

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков зимой намерен обсудить с руководством команды свое будущее в основном «Зените».

– Стараюсь реализовывать свои моменты. В любом случае главный критерий качества нападающего – забитые им мячи. Просто в «Зените-2» нам очень тяжело даются атаки, поэтому большая часть ответственности в завершении падает именно на нападающих, в том числе на меня, – отметил форвард.

– Вы перешли в «Зенит» из литовского «Атлантаса» при непосредственном участии Константина Сергеевича Сарсании…

– Очень тяжелая утрата. Он был для меня близким человеком, с уходом которого не могу смириться до сих пор.

– Что говорил вам Константин Сергеевич перед переходом в «Зенит»?

– Никаких гарантий он не давал. Более того, контракт со мной вообще могли не заключить – если вы помните, я приехал в «Зенит» на просмотр. Константин Сергеевич сказал так: «Понравишься Манчини – останешься. Нет – придется искать другие варианты». Но в итоге на сборах доказал, что достоин играть в «Зените».

– В чем разница между французским, португальским с одной стороны и российским футболом с другой?

– Скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть. Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды «ни себе – ни людям». Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас не звучало. Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!

– Уровень конкуренции на вашей позиции в главной команде чрезвычайно высок. Даже Артем Дзюба не имеет стабильного места в основном составе. Насколько реально конкурировать с Кокориным, Полозом, Дриусси и тем же Дзюбой?

– Конкурировать можно всегда и везде. Но, признаться, стараюсь не думать на эту тему. Я с удовольствием играю за «Зенит-2». Забиваю. Значит, все будет хорошо.

– Какие цели и задачи ставите перед собой на ближайшее время?

– Забить еще три, четыре мяча за «Зенит-2» и пробиваться наверх.

– Если не будет движения в этом направлении, зимой возможны какие-то кардинальные шаги – например, аренда или переход в другой клуб премьер-лиги?

– В футболе все возможно. Чемпионат продолжается, до открытия зимнего трансферного окна очень много времени. После отпуска обсудим ситуацию с руководством «Зенита». Время покажет.

Bobsoccer
Теги: Панюков Зенит
Сегодня, 13:28
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