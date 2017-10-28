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Леонид Кучук: за подобные слова иногда и морду бьют

Леонид Кучук: за подобные слова иногда и морду бьютГлавный тренер ''Ростова'' Леонид Кучук поделился впечатлениями от боевой ничьи (2:2) с московским ''Спартаком'' в матче 15 тура.

- Довольны тем, как проходила и завершилась игра?

- Мы пропустили первый мяч в одно касание. Две минуты расконцентрации могли все поменять. Доволен вторым таймом, если учитывать то, что мы прессинговали соперника, не позволили бить после подборов, усилили игру. У нас были определенные проблемы: в обойме есть всего 15 футболистов, и ими нельзя закрыть все позиции. Могли произвести замену уже на пятой минуте. Благодарен команде за проявленный характер.

Стадион болеет за нас, надо любить свой клуб. Однако, иногда я слышу откровенное хамство по отношению к игрокам. За подобные слова иногда и морду бьют. Команда не в легкой ситуации, это нужно понимать, необходимо любить. Команда борется за каждый мяч. Саша Бухаров провел 120 минут, а затем 90 минут, притом никогда так не было, он не знает о своем потенциале. Команда играет через не могу.

- С чем связана замена Думбия во втором тайме?

- Есть такое понятие - может получить травму. Если рискнешь, у тебя может остаться уже 14 футболистов. Перестановки были необычные, и все, кто выходил, усиливали, а не ослабляли игру.

- Болельщики много ждут от Ионова…

- Оставьте его в покое. Сильный игрок, станет сильным. Будете еще гордиться, что Ионов будет играть в Ростове. Болельщики иногда кричат. А нужно любить свою команду и понимать, что команда собирается, шаг за шагом. Игрок к игроку. Думаете, команду можно собрать за месяц? Ионов сыграл и забил, рад за него. И он будет забивать.
Ионов проявил отличные скоростные качества, много рывков.

Болельщики прекрасные, это футбольный город, который заслуживает, чтобы здесь была хорошая команда. Я борюсь не за свое имя, а за город, за команду.
Теги: Ростов Спартак Кучук
Сегодня, 21:44
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№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 22:14) #
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Ростов прошлогодним составом во главе с Бердыевым вполне мог побороться за ЗОЛОТО. Однако разваливать хорошее у нас в крови. Вот и получили - то, что получили. И Ростов мается, и Рубин - ни тпру, ни но. И умники -организаторы молчат.Вот комуу надо было бы набить....., а не страдальцам-болельщикам.
Регистрация: 17.07.2014
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:52) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а уйли народ платит деньги а его игнорируют своей говноигрой ....в англии в начале 20 века один тренер говорил команде ....если будите холтурить и играть в пол ноги ..вам работяги шахтеры еб ...разобьют, а я помогу!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: interested (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что да то да. Тяжело. worried
Регистрация: 18.10.2013
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