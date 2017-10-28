Леонид Кучук: за подобные слова иногда и морду бьют

Главный тренер ''Ростова'' Леонид Кучук поделился впечатлениями от боевой ничьи (2:2) с московским ''Спартаком'' в матче 15 тура.- Мы пропустили первый мяч в одно касание. Две минуты расконцентрации могли все поменять. Доволен вторым таймом, если учитывать то, что мы прессинговали соперника, не позволили бить после подборов, усилили игру. У нас были определенные проблемы: в обойме есть всего 15 футболистов, и ими нельзя закрыть все позиции. Могли произвести замену уже на пятой минуте. Благодарен команде за проявленный характер.Стадион болеет за нас, надо любить свой клуб. Однако, иногда я слышу откровенное хамство по отношению к игрокам. За подобные слова иногда и морду бьют. Команда не в легкой ситуации, это нужно понимать, необходимо любить. Команда борется за каждый мяч. Саша Бухаров провел 120 минут, а затем 90 минут, притом никогда так не было, он не знает о своем потенциале. Команда играет через не могу.- Есть такое понятие - может получить травму. Если рискнешь, у тебя может остаться уже 14 футболистов. Перестановки были необычные, и все, кто выходил, усиливали, а не ослабляли игру.- Оставьте его в покое. Сильный игрок, станет сильным. Будете еще гордиться, что Ионов будет играть в Ростове. Болельщики иногда кричат. А нужно любить свою команду и понимать, что команда собирается, шаг за шагом. Игрок к игроку. Думаете, команду можно собрать за месяц? Ионов сыграл и забил, рад за него. И он будет забивать.Ионов проявил отличные скоростные качества, много рывков.Болельщики прекрасные, это футбольный город, который заслуживает, чтобы здесь была хорошая команда. Я борюсь не за свое имя, а за город, за команду.