«Урал» борется за еврокубки. Как раньше заканчивались такие сказки?

Три мушкетера

Графская сказка

Чудо Красножана

Ростовская золушка, туркменская фея

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Сегодня для команды из Екатеринбурга завершился первый круг чемпионата. Парни Тарханова уверенно обосновались в еврокубковой зоне и не собираются отступать – но за последние 10 лет далеко не они одни так «выскакивали».вспоминает, как заканчивался сезон для команд-сенсаций прошлых лет.2006«Спартак» Нальчик, «Крылья Советов», «Томь»После первого круга команды шли практически вровень, почти с теми же показателями, что и «Урал» сейчас. Легендарный нальчикский «Спартак» Красножана умудрился навести шороху сразу же после подъема из первого дивизиона, «Томь», казалось, смогла-таки побороть комплекс середняка и пойти в рост с приходом Петракова, а «Крылья Советов», едва не вылетевшие за год до этого, внезапно феерили при Гаджиеве.Но никому из них в итоге это не помогло.Во втором круге команды повалились так же вместе, как и взлетели, и так же рядышком завершили чемпионат. Только уже не на фантастических 4-6 местах, а на будничных 8-10.Тем не менее, провалом это не назвать. Нальчик влетел в премьер-лигу по-царски, да и «Крылья» с «Томью» свои прошлогодние места улучшили.2008«Амкар»Еврокубками!В 2008 году команду возглавил тогда еще малоизвестный в России Миодраг Божович, и он сразу по-графски показал, кто есть кто. «Амкар» выдал самый успешный сезон в истории, Пеев, Дринчич и Божович вписали свои имена в историю клуба, но после этого пермяки закрепить успех не смогли. Команду еще в середине сезона покинул Владимир Габулов, Божович в межсезонье пошел на повышение в «Москву», а пермяки вылетели в плей-офф отбора в Лигу Европы.«Амкар» бился с «Фулхэмом» и проиграл в Лондоне 1-3, после чего домашней победы 1-0 оказалось мало. Зато стадион в Перми в тот день был забит так, как дай бог нам еще хоть раз в жизни увидеть.2010«Спартак» НальчикСамый легендарный прорыв для Нальчика за всю историю выступлений в РФПЛ. Команда Красножана не проигрывала в первых восьми матчах чемпионата, уверенно деля первое место с «Зенитом». «Спартак» проиграл лишь в 9 туре, в очной встрече с петербуржцами, и к концу первого круга подошел на крепком четвертом месте, с 6-очковым запасом перед пятым.Но команде в итоге не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуть до еврокубков. Три поражения в концовке сезона и 6 место, которое дает возможность послушать гимн Лиги Европы только по телевизору.После этого Красножан ушел в «Локомотив». Нальчик начал стремительно деградировать, впрочем, и у Юрия ничего в других командах не вышло. Как итог: «Спартак» сейчас в середине таблицы в ПФЛ, а Красножан… а где, собственно, Красножан?Тем не менее, 6 место – лучший результат Нальчика в истории.2015/2016«Ростов»Самый свежий пример, про который долго вспоминать не надо. «Ростов», вопреки всем ожиданиям и всему скепсису, выдержал дистанцию и так не отдал лигочемпионское место «Зениту».А ведь за год до этого южане еле-еле остались в РФПЛ, отстаивая прописку в стыках! Но, как это часто бывает в сказках, пришла умудренная опытом добрая фея с четками и что-то наколдовала.То, что было после этого сезона – уже история.История самых счастливых дней для фанатов «Ростова». Команда билась с «Атлетико» и «Баварией» и не ушла без побед, билась на равных с «МЮ» в Лиге Европы и заставила Моуриньо признать силу Калачева.По какому из этих путей пойдет «Урал», пока неизвестно. Команда Тарханова играет в свой, узнаваемый футбол, но вот результат у нее выходит непредсказуемый. В последних матчах екатеринбуржцы частенько побеждали при равной игре, и в целом, по статистике, перебирали очки.Если бы мы слепо верили в цифры, то можно было бы четко сказать: «Уралу» скоро аукнется недобором, и в еврокубках их ждать не стоит.Но год назад «Спартаку» с гигантским статистическим перебором очков так ничего и не аукнулось – так что прогнозы отправляются в корзину до лучших времен.