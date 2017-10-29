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Макси Лопес подал в суд на свою бывшую жену Ванду Нару

Форвард "Удинезе" Макси Лопес будет судиться с бывшей женой Вандой Нарой за распространение его личных данных, информирует Football Italia.

Футболист обвиняет бывшую супругу в публикации в социальных сетях его телефона и других личных данных с целью мести и нанесения ему вреда.

Напомним, что в настоящий момент Ванда Нара является женой нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Нара начала встречаться с Икарди, когда еще была в браке с Лопесом.
Сегодня, 09:37
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 10:53) #
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