Макси Лопес подал в суд на свою бывшую жену Ванду Нару

Форвард "Удинезе" Макси Лопес будет судиться с бывшей женой Вандой Нарой за распространение его личных данных, информирует Football Italia.Футболист обвиняет бывшую супругу в публикации в социальных сетях его телефона и других личных данных с целью мести и нанесения ему вреда.Напомним, что в настоящий момент Ванда Нара является женой нападающего "Интера" Мауро Икарди.Нара начала встречаться с Икарди, когда еще была в браке с Лопесом.