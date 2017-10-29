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Александр Тарханов: в целом боевая ничья получилась, справедливый результат

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о ничьей с "Амкаром" в рамках 15-го тура чемпионата России.

"Амкар" – хозяин поля. Атлетически сильная команда. Поэтому испытывали сильное давление. Но особых моментов соперник не создал. Последние 20 минут первого тайма уже взяли игру под контроль. Было тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Во втором тайме смогли забить. Игра изменилась. Но в целом боевая ничья получилась. Справедливый результат", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Амкар
Сегодня, 14:14
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