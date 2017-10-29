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Дмитрий Хохлов: самое главное – я увидел, к чему мы идём

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:1).

"Почему не забили, я вам, наверное, не отвечу. Почему пропустили? В том моменте была потеря позиции, которая стала следствием потери концентрации. Игра одной ошибки и уйма нереализованных моментов. Очень обидно. Погребняк? Не хочу на публику оценивать действия каждого игрока. Это внутреннее дело команды. Тем более, тяжело оценивать игру уже через пять минут после окончания. В целом я благодарен команде за ту игру, которую показали. Почему пенальти не забили? По мне, пенальти – это лотерея. Да, хорошо сыграл вратарь. Еще раз скажу, что благодарен ребятам за игру. Это именно тот рисунок, к которому мы стремимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое главное – я увидел, к чему мы идём", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Тосно
Сегодня, 16:27
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(0)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Думаю, когда в строй станет Панченко, Динамо преподнесет сюрпризы..Погребняк, тут нет слов..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
К ФНЛ вы идёте...

+++


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
то к чему вы идете все ближе и ближе,вы дома проиграли прямому конкуренту.
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
К ФНЛ вы идёте...
Регистрация: 13.03.2012
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