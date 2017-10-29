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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хохлов: самое главное – я увидел, к чему мы идём
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:1).
"Почему не забили, я вам, наверное, не отвечу. Почему пропустили? В том моменте была потеря позиции, которая стала следствием потери концентрации. Игра одной ошибки и уйма нереализованных моментов. Очень обидно. Погребняк? Не хочу на публику оценивать действия каждого игрока. Это внутреннее дело команды. Тем более, тяжело оценивать игру уже через пять минут после окончания. В целом я благодарен команде за ту игру, которую показали. Почему пенальти не забили? По мне, пенальти – это лотерея. Да, хорошо сыграл вратарь. Еще раз скажу, что благодарен ребятам за игру. Это именно тот рисунок, к которому мы стремимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое главное – я увидел, к чему мы идём", - сказал Хохлов.
"Почему не забили, я вам, наверное, не отвечу. Почему пропустили? В том моменте была потеря позиции, которая стала следствием потери концентрации. Игра одной ошибки и уйма нереализованных моментов. Очень обидно. Погребняк? Не хочу на публику оценивать действия каждого игрока. Это внутреннее дело команды. Тем более, тяжело оценивать игру уже через пять минут после окончания. В целом я благодарен команде за ту игру, которую показали. Почему пенальти не забили? По мне, пенальти – это лотерея. Да, хорошо сыграл вратарь. Еще раз скажу, что благодарен ребятам за игру. Это именно тот рисунок, к которому мы стремимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое главное – я увидел, к чему мы идём", - сказал Хохлов.
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