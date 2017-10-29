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Илья Геркус: мы все сделали для победы, которую, конечно же, ожидали

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался после победы в матче 15-го тура РФПЛ над "Зенитом" (3:0).

"Это была тяжелая игра, мы все сделали для победы, которую, мы, конечно же, ожидали. Сейчас мы счастливы, мы, правда, сделали все для этой победы", - цитирует Геркуса "Р-Спорт".
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 18:59
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
После Краснодара президент и Семин были на большом позитиве.
Видимо и команда это тоже чувствует и сыграли так-же надежно, как с Краснодаром.
Геркусу эта победа будет большим + в репутацию.


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В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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