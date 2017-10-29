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Юрий Семин: что сказал Фарфану? Что он гений

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Зенитом" (3:0) назвал форварда Джефферсона Фарфана гением. Перуанец забил два гола и отдал результативную передачу.

"Это очень важная победа, потому что перед матчем очки были равные, а первый круг завершался. Пока мы никому ничего отдавать не хотим. Мы боремся. У игроков есть хорошие эмоции, отсюда и результат. По поводу того, заслужил ли "Зенит" сегодня разгрома, то это вопрос к питерцам.

Что сказал Фарфану после матча? Что он гений", - цитирует Семина "Чемпионат".
Теги: Семин Фарфан Локомотив
Сегодня, 20:33
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