Игорь Шалимов: игра показала, что никакого кризиса у "Краснодара" не было

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку матчу 15-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (4:1)."На прошедшей неделе мы изменили тренировочный процесс. Игра показала, что никакого кризиса и не было. Мы наконец-то забили, и все встало на свои места. Надеюсь, так и будет продолжаться дальше.Мы счастливы, что так закончили первый круг. Показали хорошую игру. Чем недоволен? Сейчас хочется говорить только о позитиве, – сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".