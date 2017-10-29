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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Шалимов: игра показала, что никакого кризиса у "Краснодара" не было
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку матчу 15-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (4:1).
"На прошедшей неделе мы изменили тренировочный процесс. Игра показала, что никакого кризиса и не было. Мы наконец-то забили, и все встало на свои места. Надеюсь, так и будет продолжаться дальше.
Мы счастливы, что так закончили первый круг. Показали хорошую игру. Чем недоволен? Сейчас хочется говорить только о позитиве, – сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
"На прошедшей неделе мы изменили тренировочный процесс. Игра показала, что никакого кризиса и не было. Мы наконец-то забили, и все встало на свои места. Надеюсь, так и будет продолжаться дальше.
Мы счастливы, что так закончили первый круг. Показали хорошую игру. Чем недоволен? Сейчас хочется говорить только о позитиве, – сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
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