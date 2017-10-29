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Игорь Шалимов: игра показала, что никакого кризиса у "Краснодара" не было

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку матчу 15-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (4:1).

"На прошедшей неделе мы изменили тренировочный процесс. Игра показала, что никакого кризиса и не было. Мы наконец-то забили, и все встало на свои места. Надеюсь, так и будет продолжаться дальше.

Мы счастливы, что так закончили первый круг. Показали хорошую игру. Чем недоволен? Сейчас хочется говорить только о позитиве, – сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 21:23
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(1)
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 21:30) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
всё гораздо хуже, чем мы думали
если пациент не признаёт, что болен, то лечение невозможно, остаётся надеяться на фарт и на то что с аутсайдерами и середняками будет минимум потерь очков
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: petuhi (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (2)

а что ты подаешь в отставку?
Регистрация: 6.06.2017
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