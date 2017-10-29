Джефферсон Фарфан: Семин назвал меня гением? Я всегда думаю только о команде

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над "Зенитом" (3:0).- Мы сделали выводы после первого тайма, смогли ровнее держать линии, нам стали удаваться быстрые контратаки.- В первую очередь, это результат командной игры. Каждая голевая атака - заслуга всей команды, которая провела отличную игру.- Мы должны продолжать работать с привычной скромностью. Команда в хорошей форме, нам многое удается, так что будем стараться сохранить такой ритм.- Меня не волнует, что произошло с Зенитом". Меня волнует то, как действует моя команда. Слава Богу, мы сегодня действовали отлично.- Спасибо ему за эти слова, но я всегда думаю только о команде и работаю на поле для общего блага. Для меня это самое важное.