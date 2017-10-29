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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джефферсон Фарфан: Семин назвал меня гением? Я всегда думаю только о команде
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над "Зенитом" (3:0).
- Что изменилось после перерыва в игре "Локомотива"?
- Мы сделали выводы после первого тайма, смогли ровнее держать линии, нам стали удаваться быстрые контратаки.
- Ожидали, что проведете такой результативный матч?
- В первую очередь, это результат командной игры. Каждая голевая атака - заслуга всей команды, которая провела отличную игру.
- "Локомотив" сможет удержать победный ритм до конца сезона?
- Мы должны продолжать работать с привычной скромностью. Команда в хорошей форме, нам многое удается, так что будем стараться сохранить такой ритм.
- Что на ваш взгляд произошло с защитой "Зенита" во втором тайме?
- Меня не волнует, что произошло с Зенитом". Меня волнует то, как действует моя команда. Слава Богу, мы сегодня действовали отлично.
- Юрий Семин сказал, что вы - настоящий гений. Приятно такое доверие?
- Спасибо ему за эти слова, но я всегда думаю только о команде и работаю на поле для общего блага. Для меня это самое важное.
Советский спорт
- Что изменилось после перерыва в игре "Локомотива"?
- Мы сделали выводы после первого тайма, смогли ровнее держать линии, нам стали удаваться быстрые контратаки.
- Ожидали, что проведете такой результативный матч?
- В первую очередь, это результат командной игры. Каждая голевая атака - заслуга всей команды, которая провела отличную игру.
- "Локомотив" сможет удержать победный ритм до конца сезона?
- Мы должны продолжать работать с привычной скромностью. Команда в хорошей форме, нам многое удается, так что будем стараться сохранить такой ритм.
- Что на ваш взгляд произошло с защитой "Зенита" во втором тайме?
- Меня не волнует, что произошло с Зенитом". Меня волнует то, как действует моя команда. Слава Богу, мы сегодня действовали отлично.
- Юрий Семин сказал, что вы - настоящий гений. Приятно такое доверие?
- Спасибо ему за эти слова, но я всегда думаю только о команде и работаю на поле для общего блага. Для меня это самое важное.
Советский спорт
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