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Джефферсон Фарфан: Семин назвал меня гением? Я всегда думаю только о команде

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над "Зенитом" (3:0).

- Что изменилось после перерыва в игре "Локомотива"?

- Мы сделали выводы после первого тайма, смогли ровнее держать линии, нам стали удаваться быстрые контратаки.

- Ожидали, что проведете такой результативный матч?

- В первую очередь, это результат командной игры. Каждая голевая атака - заслуга всей команды, которая провела отличную игру.

- "Локомотив" сможет удержать победный ритм до конца сезона?

- Мы должны продолжать работать с привычной скромностью. Команда в хорошей форме, нам многое удается, так что будем стараться сохранить такой ритм.

- Что на ваш взгляд произошло с защитой "Зенита" во втором тайме?

- Меня не волнует, что произошло с Зенитом". Меня волнует то, как действует моя команда. Слава Богу, мы сегодня действовали отлично.

- Юрий Семин сказал, что вы - настоящий гений. Приятно такое доверие?

- Спасибо ему за эти слова, но я всегда думаю только о команде и работаю на поле для общего блага. Для меня это самое важное.

Советский спорт
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 21:28
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