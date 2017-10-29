Илья Геркус: Денисов сказал, что это просто пипец и Фарфан – космос

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.– Тут все понятно без слов. Беседовал с Игорем после финального свистка.– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.– Фарфан выступал в "Шальке", когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости.