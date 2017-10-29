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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Геркус: Денисов сказал, что это просто пипец и Фарфан – космос
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.
– Вы говорили с Игорем Денисовым перед матчем? Ведь встреча для него была особенной.
– Тут все понятно без слов. Беседовал с Игорем после финального свистка.
– И что он сказал?
– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.
– А если не интеллигентно?
– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.
– Напомните, как Фарфан оказался в "Локо".
– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.
– Перуанец дорого обошелся клубу?
– Фарфан выступал в "Шальке", когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.
– Как Фарфан реагировал на критику в начале карьеры в "Локо"?
– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости.
СЭ
– Вы говорили с Игорем Денисовым перед матчем? Ведь встреча для него была особенной.
– Тут все понятно без слов. Беседовал с Игорем после финального свистка.
– И что он сказал?
– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.
– А если не интеллигентно?
– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.
– Напомните, как Фарфан оказался в "Локо".
– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.
– Перуанец дорого обошелся клубу?
– Фарфан выступал в "Шальке", когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.
– Как Фарфан реагировал на критику в начале карьеры в "Локо"?
– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости.
СЭ
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