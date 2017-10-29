Опрос:

Новости партнеров

Илья Геркус: Денисов сказал, что это просто пипец и Фарфан – космос

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

– Вы говорили с Игорем Денисовым перед матчем? Ведь встреча для него была особенной.

– Тут все понятно без слов. Беседовал с Игорем после финального свистка.

– И что он сказал?

– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.

– А если не интеллигентно?

– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.

– Напомните, как Фарфан оказался в "Локо".

– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.

– Перуанец дорого обошелся клубу?

– Фарфан выступал в "Шальке", когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.

– Как Фарфан реагировал на критику в начале карьеры в "Локо"?

– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости.

СЭ
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 22:57
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Нет-нет, Игорек только и умеет, что клянчить деньги и разлагать команды, он вообще ни разу не лучший русский опорник и ни разу не заслуживает места в сборной. Я все правильно сказал? flushed Сцуко, этот дегенерат усатый сможет себе на гордость наступить или для этого лично Путин должен состав сборной утверждать? rage
Регистрация: 12.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.