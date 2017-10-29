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Андрей Лунев: я просчитался по-жесткому и подвел команду

Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв признался, что ошибся в эпизоде с первым голом "Локомотива".

"Я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мевлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался по-жёсткому и подвёл команду.

После перерыва мы должны были выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась", - цитирует Лунёва "Чемпионат".

Победный голешник @jefferson_farfan_oficial ????

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Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 23:24
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(1)
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:34) #
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online

2-й тоже твой.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 23:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уступишь теперь место в воротах лучшему воротчику,любимцу ГСО. stuck_out_tongue_winking_eye


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№4 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лунев отметил то, что больше всего сегодня разочаровало. Пропустив первый гол, команда практически сразу опустила руки. В смысле ноги)


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№3 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто то жестко минусует
Регистрация: 18.06.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Верните Июру!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лошарик че
Регистрация: 18.06.2017
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