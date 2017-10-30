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Андрей Лунев: теперь "Зениту" надо просто рвать каждого

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче чемпионата России его команде нельзя вешать нос.

– Позади только первый круг. Более того, до перерыва в декабре игр тоже немало. Но сейчас надо как никогда помнить, что самый важный матч – следующий. То есть с "Русенборгом". С этими эмоциями на него и выйдем. И будем выходить на каждый следующий. Тогда, надеюсь, все получится.

В понедельник соберемся на базе, все это дело обсудим и, уверен, сделаем правильные выводы. Это самое главное. Ну а после станем двигаться дальше. Где-то спустить рукава уже не имеем права. Теперь надо просто рвать каждого. И не надеяться только на то, что Кокорин забьет. Верю, что это будут делать все и помногу.

Да, очень обидно проиграли. Дома. Крупно. Получили очень жесткий удар. Но вешать нос нельзя. Это нокдаун, но не нокаут. Мы встанем и пойдем дальше более сильными.

– Нынешний "Зенит" и вы лично способны держать удар?

– Надеюсь, это будет видно в следующей игре. Я не то чтобы в это верю – я это знаю, – передает слова Лунева "Матч ТВ".
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 09:36
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№23 Написал: fd65 (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очко друг другу не порвите..... Вчера Смольников Кузяеву уже предложил неформальные отношения....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
№22 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
В этом туре щелкнули по носу всем, кроме Краснодара... ))))

Краснодар и играл с аутсайдером дома,там все логично)
Регистрация: 3.08.2016
№21 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:24) #
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online

Цитата: Frankenstein
вам снова щелкнули по носу


В этом туре щелкнули по носу всем, кроме Краснодара... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№20 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Ну располагаться между Уралом и Арсеналом, это конечно престижнее

какие же вы дубовые,Спартак действующий чемпион,а вам снова щелкнули по носу с вашим Манчини и бездумными тратами,а в таблице плотность такая, что 2 победы все перевернут,ты вырезай пока зенит на втором месте еще smile
Регистрация: 3.08.2016
№19 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Рвать с кем С Игочишкой Дзюбой и "Сборной Аргентины" + макароники . Еще Месси прикупите на досуге. Когда корней то нет -Где собственная молодежь !? На обочине!!
Регистрация: 18.03.2012
№18 Написал: vvSpartak (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А главный рвач будет Дзюба


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№17 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
опять Вилкова назначат на Рубин?вам только и рвать пивные Русенборги с Вардарами,это ваш уровень

Ну располагаться между Уралом и Арсеналом, это конечно престижнее
Регистрация: 17.05.2013
№16 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:59) #
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Так от вашей игры и так рвет всех. Следующие стадии: прессинг и на своей, и на чужой полянах продажных судей, как у Луческу, а потом весенняя отставка Манчини и бригады аргентинцев с очередной порцией газового бабла на счету.
Регистрация: 29.08.2017
№15 Написал: vincent vincent (Сегодня, 10:49) #
  • 0
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Болеет за:
«Интер»
Ну-ну теперь накручивайте себя. Болейте за ЦСКА в следующем туре-если сами выиграть не можете. Пора тренера менять - Манчини слабак, не тянет.
Регистрация: 29.10.2016
№14 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
главное жопы свои аргентинские не порвите! )))
Регистрация: 23.03.2009
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:42) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Последние матчи Зенита в этом году - Рубин, Спартак, Ахмат (г.).
Урал, Тосно (д.)
Порвать будет крайне сложно, особенно на выезде.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
это "рвать" от несвежих продуктов со свалки?
Регистрация: 6.09.2013
№11 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ух ты, какой страшный...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не надорвись, Андрюша!
Регистрация: 23.11.2009
№9 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
теперь рвать каждого......*** , ты в зеркало то себя видел ?
Регистрация: 25.01.2016
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 10:25) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять Вилкова назначат на Рубин?вам только и рвать пивные Русенборги с Вардарами,это ваш уровень
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: Цезарь (Сегодня, 10:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Легко сказать smile Сил-то хватит? smile
Регистрация: 21.09.2017
№6 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Анжи»
Всё очень просто, оказывается.
Регистрация: 1.05.2011
№5 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Интер»
как бы голубой бомжате каждый рвалку не порвал))


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:10) #
  • -5
  •  (11)

Андрей не надо никого рвать, успокойтесь. Не спешите. Включайтесь наполную во втором тайме.
Ваше рванье прочитано, играйте надежней в обороне.
Все матчи, начиная с Динамо, как под копирку, все играют против вас одинаково, а вы ничего нового не предлагаете, в Арсенале и Локомотиве нашлись забивные ребята.

Не надо больше таких выходов, напомнил мне ошибки молодого Славы.

Давайте последние 5 матчей по максимуму


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Даун( у него на лице ) заговорил joy
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:58) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Сибирь»
Дебил рватель. Уже понятно, что Лунёв крайне неадекватный персонаж.
Скажи просто - надо постараться выигрывать в каждом матче и я всё для этого постараюсь сделать.

Нет, пилять, он рвать собрался. Кретиноид. Я ж говорю, что Питер - это особая болотная неадекватная аура, из любого человека делающая блессинга.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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