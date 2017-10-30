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Александр Бубнов: у "Ахмата" состав сильнее, чем у "Анжи"

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 15-го тура премьер-лиги "Ахмат" – "Анжи".

"Ахмат" – фаворит, который, пусть испытывает трудности, сильнее "Анжи" по составу, играет дома. Ситуация почти такая же как в матче в Краснодаре ("Краснодар" – "СКА-Хабаровск", - прим.). Прогноз – 2:1", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Ахмат Анжи
Сегодня, 13:14
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