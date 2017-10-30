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СМИ: Игоря Денисова могут вернуть в сборную России

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов может вернуться в сборную России, утверждает "СЭ".

Сообщается, что сегодня будет принято решение по его возвращению, и оно может быть положительным. Также сегодня будет оглашен список всех вызванных футболистов.

Напомним, в апреле 2015 года у Денисов в "Динамо" случился конфликт с нынешним главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, после чего игрок был отстранен от тренировок с бело-голубыми.
Теги: Денисов Сборная России
Сегодня, 13:25
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10
(4)
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: термекс
Цитата: Сибирячок
Цитата: капля никотина
Силы мироздания. Мировая энтропия. 7-й закон Ньютона (из неопубликованных)

Зря я думал, что Стас что то там решает...


сколько ясли на сайте и они называют себя болельщик "Спартака"..пля что такое газета..СМИ пля,хочет себя продать,как ты свою булку или консервную банку в своей лавке.Денисов после вчерашнего матча "супер звезда",крутой парень,он уже не Денгисов,не рвач,клуб где он играет не развалится уже..и СМИ чем отличается от таких как на этом сайте конечно не чем,ну может тем,что запятую в правильном месте ставят а,в остальном такой же маргинал как многие,многие на этом сайте и вот предполагают,что Денисов будет в списке сборной и преподносят от кого то третьего лица,чтоб та же газета "СЭ" с утра нарасхват продавались в киосках

у вас в ауле есть ясли?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: термекс (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Сибирячок
Цитата: капля никотина
Силы мироздания. Мировая энтропия. 7-й закон Ньютона (из неопубликованных)

Зря я думал, что Стас что то там решает...


сколько ясли на сайте и они называют себя болельщик "Спартака"..пля что такое газета..СМИ пля,хочет себя продать,как ты свою булку или консервную банку в своей лавке.Денисов после вчерашнего матча "супер звезда",крутой парень,он уже не Денгисов,не рвач,клуб где он играет не развалится уже..и СМИ чем отличается от таких как на этом сайте конечно не чем,ну может тем,что запятую в правильном месте ставят а,в остальном такой же маргинал как многие,многие на этом сайте и вот предполагают,что Денисов будет в списке сборной и преподносят от кого то третьего лица,чтоб та же газета "СЭ" с утра нарасхват продавались в киосках
Регистрация: 21.02.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:51) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Ага. и Петковича.

этого можно вам зимой отдать.. пля подарить..
а смех смехом.. а Навесов 2 сейчас намного лучше и продуктивнее чем навесов 1.. smirk
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SHIGA
ну это однозначно лучше чем смольников и жирков...

Ага. и Петковича.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: капля никотина
Силы мироздания. Мировая энтропия. 7-й закон Ньютона (из неопубликованных)

Зря я думал, что Стас что то там решает...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:41) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Сибирячок
Могут? Это кто могут? Консилиум врачей? Совет Федарации? Лига наци

Силы мироздания. Мировая энтропия. 7-й закон Ньютона (из неопубликованных)
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
Вот что победа над Зенитом делает... давайте еще Кирилла Комбарова в сборную вызовем

ну это однозначно лучше чем смольников и жирков...
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Могут? Это кто могут? Консилиум врачей? Совет Федарации? Лига наций?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот что победа над Зенитом делает... давайте еще Кирилла Комбарова в сборную вызовем


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
я думал только главный тренер решает.. а тут вон оно чё..

а так давно пора.. ща денисов в очень хорошей форме( как когда то в сените)
вчера он знатно сломал хребет всей средней линии бомжей
Регистрация: 22.05.2015
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