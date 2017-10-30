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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Черчесов продолжает игнорировать Игоря Денисова
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи с Испанией и Аргентиной. С каждым разом к главному тренеру сборной становится все больше вопросов - в частности, что еще должен сделать Игорь Денисов, чтобы бывший вратарь "Тироля" забыл про свои личные мотивы? Анализируем "список Черчесова" - на Rusfootball.info
Итак, 11 ноября нашей команде предстоит игра против сборной Испании, а 14 ноября соперником сборной России будет сборная Аргентины, которая с грехом пополам отобралась все-таки на чемпионат мира и может спокойно участвовать в товарищеских играх. Посмотрим же, кого в этот раз решил посмотреть в деле против топовых сборных главный тренер нашей национальной команды.
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунев ("Зенит"), Владимир Габулов ("Арсенал")
По Акинфееву и Луневу, как всегда, вопросы отсутствуют. Несмотря даже на не самую удачную игру Лунева в матче с "Локомотивом", ошибки случаются у всех вратарей, главное, чтобы Лунев и дальше продолжил держать высокий уровень. А вот присутствие в списке Владимира Габулова в очередной раз вызывает лишь ухмылку. Да, вратарь опытный. Да, позиция третьего голкипера сборной вообще ни на что не влияет - ездил же ветеран Перуцци со сборной Италии на Чемпионат мира в 2006 году (я извиняюсь, конечно, за не самое корректное сравнение). Но это уже напоминает фарс.
Кого забыли?
Александр Селихов достойно заменил Артема Реброва в "Спартаке" и выдал супер-матч с "Севильей". Антон Митрюшкин продолжает творить чудеса в "Сьоне", в рамке ворот "Локомотива" снова начал летать Гилерме, в "Уфе" стабилен Беленов, в общем, все эти ребята уверенно могли бы побороться хотя бы за третий вратарский слот в национальной команде. Но, по мнению Черчесова, Габулов лучше.
Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Кельн" Германия), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба - "Зенит"),
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Здесь сюрпризов мало, русские немцы Рауш и Нойштедтер уверенно и обоснованно зацепились за место в сборной России, однако, присутствие в списке практически не играющего Юрия Жиркова и Смольникова, который проиграл конкуренцию Ивановичу, не совсем очевидно. Вернулся в состав Дмитрий Комбаров, который запомнился, как и Селихов, хорошей игрой с "Севильей". Представительство "Рубина" уменьшилось, остался лишь Кудряшов, что вполне закономерно, ибо "Рубин" по осени чахнет. То, как пашет в "Локомотиве" Игнатьев тоже не прошло мимо тренерского штаба.
Кого забыли?
Лысов из "Локомотива" после серии удачных результатов мог хотя бы расчитывать на попадание в состав сборной. Караваев перестал играть за "Спарту", так что его отсутствие неудивительно. А вот Максим Беляев из тульского "Арсенала" выдал ощутимый прогресс, и с учетом дефицита центральных защитников эту кандидатуру стоило хотя бы рассмотреть. Но Черчесов полагается на проверенные варианты.
Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (оба – "Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат")
Вот здесь начинается самое интересное. Зачем-то Черчесов вызвал Алана Дзагоева, который снова лечится больше чем играет. Но самое поразительное, что Черчесову понадобился Роман Зобнин, который буквально на днях начал тренироваться в общей группе "Спартака". При всем уважении к Зобнину, но зачем сейчас сборной игрок, который полгода восстанавливался после тяжелой травмы. Или это такой знак поддержки? Вроде бы Зобнин достаточно устойчивый в психологическом плане игрок, чтобы и без таких знаков внимания вернуться на свой уровень после травмы. По остальным все логично, хотя кто-то может возмутиться по поводу того, что в состав попал Антон Швец, но сразу скажем, что это один из самых способных игроков центра поля с российским паспортом на данный момент, просто результаты "Ахмата" не позволяют это разглядеть сразу.
Кого забыли?
Это все попахивает позором. На носу чемпионат мира, Игорь Денисов набирает отличную форму и, например, вчера выжег весь центр поля в игре с "Зенитом", но из-за личных разногласий с главным тренером сборной продолжает оставаться вне состава. Можно шутить, мол, просто у Денисова нет осетинских корней и так далее, но если серьезно, перед самым ответственным турниром в новейшей истории сборной так разбрасываться кадрами - излишняя роскошь. Судя по всему, конца этой поганой истории не видно. Также, Роман Емельянов из "Урала" провел хороший месяц, но этот уровень нужно еще выдержать.
Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар")
Ну а больше нападающих уровня сборной у нас нет, за исключением Дзюбы, который так и не может набрать оптимальную форму, хотя и вернулся в стартовый состав "Зенита". Кирилл Панченко, напомним, надолго выбыл из строя. Воодушевляет возвращение на поле Павла Погребняка, может, этот легендарный игрок сумеет поднять уровень конкуренции.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Итак, 11 ноября нашей команде предстоит игра против сборной Испании, а 14 ноября соперником сборной России будет сборная Аргентины, которая с грехом пополам отобралась все-таки на чемпионат мира и может спокойно участвовать в товарищеских играх. Посмотрим же, кого в этот раз решил посмотреть в деле против топовых сборных главный тренер нашей национальной команды.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунев ("Зенит"), Владимир Габулов ("Арсенал")
По Акинфееву и Луневу, как всегда, вопросы отсутствуют. Несмотря даже на не самую удачную игру Лунева в матче с "Локомотивом", ошибки случаются у всех вратарей, главное, чтобы Лунев и дальше продолжил держать высокий уровень. А вот присутствие в списке Владимира Габулова в очередной раз вызывает лишь ухмылку. Да, вратарь опытный. Да, позиция третьего голкипера сборной вообще ни на что не влияет - ездил же ветеран Перуцци со сборной Италии на Чемпионат мира в 2006 году (я извиняюсь, конечно, за не самое корректное сравнение). Но это уже напоминает фарс.
Кого забыли?
Александр Селихов достойно заменил Артема Реброва в "Спартаке" и выдал супер-матч с "Севильей". Антон Митрюшкин продолжает творить чудеса в "Сьоне", в рамке ворот "Локомотива" снова начал летать Гилерме, в "Уфе" стабилен Беленов, в общем, все эти ребята уверенно могли бы побороться хотя бы за третий вратарский слот в национальной команде. Но, по мнению Черчесова, Габулов лучше.
Защитники
Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Кельн" Германия), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба - "Зенит"),
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Здесь сюрпризов мало, русские немцы Рауш и Нойштедтер уверенно и обоснованно зацепились за место в сборной России, однако, присутствие в списке практически не играющего Юрия Жиркова и Смольникова, который проиграл конкуренцию Ивановичу, не совсем очевидно. Вернулся в состав Дмитрий Комбаров, который запомнился, как и Селихов, хорошей игрой с "Севильей". Представительство "Рубина" уменьшилось, остался лишь Кудряшов, что вполне закономерно, ибо "Рубин" по осени чахнет. То, как пашет в "Локомотиве" Игнатьев тоже не прошло мимо тренерского штаба.
Кого забыли?
Лысов из "Локомотива" после серии удачных результатов мог хотя бы расчитывать на попадание в состав сборной. Караваев перестал играть за "Спарту", так что его отсутствие неудивительно. А вот Максим Беляев из тульского "Арсенала" выдал ощутимый прогресс, и с учетом дефицита центральных защитников эту кандидатуру стоило хотя бы рассмотреть. Но Черчесов полагается на проверенные варианты.
Полузащитники
Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – "Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (оба – "Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат")
Вот здесь начинается самое интересное. Зачем-то Черчесов вызвал Алана Дзагоева, который снова лечится больше чем играет. Но самое поразительное, что Черчесову понадобился Роман Зобнин, который буквально на днях начал тренироваться в общей группе "Спартака". При всем уважении к Зобнину, но зачем сейчас сборной игрок, который полгода восстанавливался после тяжелой травмы. Или это такой знак поддержки? Вроде бы Зобнин достаточно устойчивый в психологическом плане игрок, чтобы и без таких знаков внимания вернуться на свой уровень после травмы. По остальным все логично, хотя кто-то может возмутиться по поводу того, что в состав попал Антон Швец, но сразу скажем, что это один из самых способных игроков центра поля с российским паспортом на данный момент, просто результаты "Ахмата" не позволяют это разглядеть сразу.
Кого забыли?
Это все попахивает позором. На носу чемпионат мира, Игорь Денисов набирает отличную форму и, например, вчера выжег весь центр поля в игре с "Зенитом", но из-за личных разногласий с главным тренером сборной продолжает оставаться вне состава. Можно шутить, мол, просто у Денисова нет осетинских корней и так далее, но если серьезно, перед самым ответственным турниром в новейшей истории сборной так разбрасываться кадрами - излишняя роскошь. Судя по всему, конца этой поганой истории не видно. Также, Роман Емельянов из "Урала" провел хороший месяц, но этот уровень нужно еще выдержать.
Нападающие
Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар")
Ну а больше нападающих уровня сборной у нас нет, за исключением Дзюбы, который так и не может набрать оптимальную форму, хотя и вернулся в стартовый состав "Зенита". Кирилл Панченко, напомним, надолго выбыл из строя. Воодушевляет возвращение на поле Павла Погребняка, может, этот легендарный игрок сумеет поднять уровень конкуренции.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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