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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (4)
Славолюб Муслин покинул должность главного тренера сборной Сербии
Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покинул занимаемую должность, сообщает официальный сайт Федерации футбола Сербии.
Отмечается, что договор между федерацией и 64-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Младен Крстаич, он будет руководить сборной в товарищеских матчах против команд Китая и Южной Кореи.
Отмечается, что договор между федерацией и 64-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Младен Крстаич, он будет руководить сборной в товарищеских матчах против команд Китая и Южной Кореи.
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