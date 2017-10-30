Славолюб Муслин покинул должность главного тренера сборной Сербии

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покинул занимаемую должность, сообщает официальный сайт Федерации футбола Сербии.Отмечается, что договор между федерацией и 64-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Младен Крстаич, он будет руководить сборной в товарищеских матчах против команд Китая и Южной Кореи.