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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
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Не Ванек, а целый Иван! Семак победил бывшего наставника
После возвращения Курбана Бердыева от «Рубина» ждали минимум борьбы за еврокубки, но на неделе казанская команда дома уступила «Крыльям» и вылетела из кубка России. Теперь «Рубину» остаётся только борьба в чемпионате, к очередному туру которого они подходили вровень со своим уфимским соперником. Теперь отстают на 3 очка.
Нет Кротов на поле
С приходом зимы многие поля вызывают подозрение на обитание под ними кротов, но уфимской синтетике такие обвинения не грозят. Однако в составе команде имеется Вячеслав Кротов, в своё время игравший у Мурата Якина основным нападающим «Спартака». Коллега Иван Долинин в превью к туру ожидал Кротова в старте после дубля в ворота «СКА» в предыдущем туре, а также «советовал» Семаку наконец попробовать сыграть не в 5 защитников, ведь именно при иной расстановке команде удалось отыграть 2 мяча в Хабаровске. К тому же, имелись кадровые проблемы в защите.
Но 5 защитников Семак нашёл, а в старт спасителя Кротова не поставил. Зато среди первых 11-ти появился Веролюб Салатич.
Время перемен
Другой мой коллега, Александр Симбирский, несколько дней назад написал о том, что не так с «Рубином». Впрочем, и без его любопытного исследования было понятно, что главная проблема команда заключается в атаке. «Рубин» мало создаёт, ещё меньше забивает, потому находится в середине таблицы и собирает на матчи 3 тысячи зрителей.
После вылета из Кубка Бердыев решился на некоторые перемены: в полузащите появился не Оздоев, а Камболов, в основе также появился Рочина, а Наваса в защите заменил Сорокин. Правда, здесь замена была вынужденной из-за семейных обстоятельств испанца.
Лучше и быть не могло
Домашние матчи «Уфы» традиционно начинаются очень сдержанно, вязко и незрелищно. Если ждать ненулевого 1-го тайма на стадионе «Нефтяник», можно дождаться до 15-го тура. В Башкортостане в этом сезоне уже видели сверхрезультативные матчи, но это не отменяет того факта, что до перерыва в домашнем матче «Уфы» забить не может никто и всё тут.
Уфимцы, видимо, были уверены, что всё произойдёт таким образом и на этот раз. Команда Семака вышла на матч какой-то расслабленной, как в Петербурге, сразу же дала Рочине беспрепятственно нанести дальний удар, а уже на 3-й минуте Ванек неуклюжим движением преобразовал аут в гол Гёкдениза.
Матч начался по идеальному для Курбана Бердыева сценарию. Что может быть лучше для «Рубина», чем отбиваться в 5 защитников от атак команды, которая играет в 5 защитников и сама испытывает большие проблемы с позиционным нападением?
Выполнима ли миссия?
После матча с «Зенитом» Иван Пауревич отмечал, что команда вышла на поле без эмоций, желания бороться. За это петербуржцы наказали оперативно, жестко и без вариантов для дальнейшего спасения матча. «Рубин», естественно, действовал в ином ключе и сразу же предпринял меры по недопущению атак соперника с ходу.
«Уфа», оставшаяся без Сысуева и без Фатаи в адекватной форме, атаковала с трудом, как атаковала бы и при их наличии. Впереди должны были маячить Игбун и Стоцкий, обычно действующий глубже. Но единственный момент в первые полчаса «Уфа» создала после стандарта, когда Пауревич не попал в ворота метров с 10. «Рубин», понимавший эту опасность, за первые 35 минут допустил лишь 1 угловой у своих ворот. Но и сам не подал ни одного – про атакующую группу «Рубина» после бурного начала пришлось забыть.
Вполне!
Тайм тихо-мирно катился к логическому завершению и в целом был похож на многие другие стартовые 45-минутки в исполнении «Уфы». Казалось, что дело вполне может дойти до штурма хозяев минуте на 80-й при том же счёте 0:1, но на 36-й минуте Пауревич отважился на длинный заброс. Три центрдэфа «Рубина», видимо, не признали в Стоцком нападающего, поэтому тот без борьбы сделал скидку на Живоглядова. Далее при сопровождении Кудряшова и Сорокина два Дмитрия разыграли стеночку и сравняли счёт!
Теперь должно было начаться самое интересное: счёт уже не должен был диктовать и определять ход игры. Но концовку тайма «Уфа» по инерции оставила за собой, зарабатывая угловые и даже являя проблески комбинационной игры.
«Рубин» идёт за победой
Под «самым интересным» я подразумевал не обилие моментов и зрелищную игру – команды и так перевыполнили голевой план в 1-м тайме. Я подразумевал что 2-й тайм с равным счётом и должен был провести водораздел между командами: кто реально сможет играть на победу, а кому придётся по большей части отбиваться? Или кто сможет создавать остроту, а кто ограничится пустым владением?
«Рубин» в перерыве получил новые инструкции и заиграл активнее. Защитники не перепасовывались, а отправляли мяч вперёд. Рочина пытался убирать соперников техничными штучками, Мвила старался организовать доставку мяча вперёд. «Рубин» неплохо прессинговал: в районе 60-й минуты казанцы трижды подряд вернули себе мяч на чужой половине. Активно и успешно шёл на перехваты Бауэр.
Другое дело, что обретённым мячом «Рубин» распорядиться толком не мог. Бердыев попробовал решить проблему создания остроты выходом Жемалетдинова и Канунникова вместо Гёкдениза и Азмуна, которые после бурного начала встречи себя так и не проявили. У их коллег получалось не лучше, поскольку к середине 2-го тайма «Уфе» удалось выровнять игру и постепенно перехватить инициативу. «Рубин» то ли решил, что лучше попробовать сыграть на контратаках, то ли устал активно прессинговать, то ли вообще подумал, что риск – дело благородное, но не сегодня.
Риск Семака и шампанское за него
Сергей Богданович, меж тем, точно считал иначе. На 67-й минуте он взял и вместо центрального защитника Табидзе выпустил Кротова! В принципе, он не прогадал с перестановкой, поскольку на количестве опасных моментов у ворот Беленова уход защитника не сказался, а игру на чужую половину поля перевести удалось.
Страсти, тем временем, фонтанировали не только на поле. Разминавшийся на беговых дорожках Абдулавов каким-то образом ввязался в конфликт и получил жёлтую карточку, не выходя на поле. Ближе к концовке его из-за травм покинули Кудряшов и Живоглядов, но главное, что Ванек оставался до кульминационного момента встречи.
«Рубин» большими силами пошёл на чужую половину поля, но нарвался на контратаку, которую разогнал Слай. Бауэр в принципе правильно сделал, что сфолил метрах в 30 от ворот, но явно не учёл, что для Онджрея Ванека и такая дистанция не проблема. Рыжиков влетел в сетку вместе с мячом, но помочь команде не успел. «Рубин» же не успел попробовать отыграться.
Начало и концовка встречи ознаменовались неожиданными голами. Причём «Рубин» продемонстрировал, что иногда быстрый мяч может пойти и во вред. Но «Уфа» не только смогла отыграться в матче с Бердыевым, а ещё и вырвала победу. Не скажу, что тут решающую роль сыграла замена Табидзе на Кротова, но можно сказать, что Сергею Семаку воздалось за смелое решение и желание именно победить.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 67), Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М'Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).
Предупреждения: Салатич, 42, Ванек, 67, Абдулавов, 74 (вне поля), Живоглядов, 83, Бауэр, 89.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Нет Кротов на поле
С приходом зимы многие поля вызывают подозрение на обитание под ними кротов, но уфимской синтетике такие обвинения не грозят. Однако в составе команде имеется Вячеслав Кротов, в своё время игравший у Мурата Якина основным нападающим «Спартака». Коллега Иван Долинин в превью к туру ожидал Кротова в старте после дубля в ворота «СКА» в предыдущем туре, а также «советовал» Семаку наконец попробовать сыграть не в 5 защитников, ведь именно при иной расстановке команде удалось отыграть 2 мяча в Хабаровске. К тому же, имелись кадровые проблемы в защите.
Но 5 защитников Семак нашёл, а в старт спасителя Кротова не поставил. Зато среди первых 11-ти появился Веролюб Салатич.
Время перемен
Другой мой коллега, Александр Симбирский, несколько дней назад написал о том, что не так с «Рубином». Впрочем, и без его любопытного исследования было понятно, что главная проблема команда заключается в атаке. «Рубин» мало создаёт, ещё меньше забивает, потому находится в середине таблицы и собирает на матчи 3 тысячи зрителей.
После вылета из Кубка Бердыев решился на некоторые перемены: в полузащите появился не Оздоев, а Камболов, в основе также появился Рочина, а Наваса в защите заменил Сорокин. Правда, здесь замена была вынужденной из-за семейных обстоятельств испанца.
Лучше и быть не могло
Домашние матчи «Уфы» традиционно начинаются очень сдержанно, вязко и незрелищно. Если ждать ненулевого 1-го тайма на стадионе «Нефтяник», можно дождаться до 15-го тура. В Башкортостане в этом сезоне уже видели сверхрезультативные матчи, но это не отменяет того факта, что до перерыва в домашнем матче «Уфы» забить не может никто и всё тут.
Уфимцы, видимо, были уверены, что всё произойдёт таким образом и на этот раз. Команда Семака вышла на матч какой-то расслабленной, как в Петербурге, сразу же дала Рочине беспрепятственно нанести дальний удар, а уже на 3-й минуте Ванек неуклюжим движением преобразовал аут в гол Гёкдениза.
Матч начался по идеальному для Курбана Бердыева сценарию. Что может быть лучше для «Рубина», чем отбиваться в 5 защитников от атак команды, которая играет в 5 защитников и сама испытывает большие проблемы с позиционным нападением?
Выполнима ли миссия?
После матча с «Зенитом» Иван Пауревич отмечал, что команда вышла на поле без эмоций, желания бороться. За это петербуржцы наказали оперативно, жестко и без вариантов для дальнейшего спасения матча. «Рубин», естественно, действовал в ином ключе и сразу же предпринял меры по недопущению атак соперника с ходу.
«Уфа», оставшаяся без Сысуева и без Фатаи в адекватной форме, атаковала с трудом, как атаковала бы и при их наличии. Впереди должны были маячить Игбун и Стоцкий, обычно действующий глубже. Но единственный момент в первые полчаса «Уфа» создала после стандарта, когда Пауревич не попал в ворота метров с 10. «Рубин», понимавший эту опасность, за первые 35 минут допустил лишь 1 угловой у своих ворот. Но и сам не подал ни одного – про атакующую группу «Рубина» после бурного начала пришлось забыть.
Вполне!
Тайм тихо-мирно катился к логическому завершению и в целом был похож на многие другие стартовые 45-минутки в исполнении «Уфы». Казалось, что дело вполне может дойти до штурма хозяев минуте на 80-й при том же счёте 0:1, но на 36-й минуте Пауревич отважился на длинный заброс. Три центрдэфа «Рубина», видимо, не признали в Стоцком нападающего, поэтому тот без борьбы сделал скидку на Живоглядова. Далее при сопровождении Кудряшова и Сорокина два Дмитрия разыграли стеночку и сравняли счёт!
Теперь должно было начаться самое интересное: счёт уже не должен был диктовать и определять ход игры. Но концовку тайма «Уфа» по инерции оставила за собой, зарабатывая угловые и даже являя проблески комбинационной игры.
«Рубин» идёт за победой
Под «самым интересным» я подразумевал не обилие моментов и зрелищную игру – команды и так перевыполнили голевой план в 1-м тайме. Я подразумевал что 2-й тайм с равным счётом и должен был провести водораздел между командами: кто реально сможет играть на победу, а кому придётся по большей части отбиваться? Или кто сможет создавать остроту, а кто ограничится пустым владением?
«Рубин» в перерыве получил новые инструкции и заиграл активнее. Защитники не перепасовывались, а отправляли мяч вперёд. Рочина пытался убирать соперников техничными штучками, Мвила старался организовать доставку мяча вперёд. «Рубин» неплохо прессинговал: в районе 60-й минуты казанцы трижды подряд вернули себе мяч на чужой половине. Активно и успешно шёл на перехваты Бауэр.
Другое дело, что обретённым мячом «Рубин» распорядиться толком не мог. Бердыев попробовал решить проблему создания остроты выходом Жемалетдинова и Канунникова вместо Гёкдениза и Азмуна, которые после бурного начала встречи себя так и не проявили. У их коллег получалось не лучше, поскольку к середине 2-го тайма «Уфе» удалось выровнять игру и постепенно перехватить инициативу. «Рубин» то ли решил, что лучше попробовать сыграть на контратаках, то ли устал активно прессинговать, то ли вообще подумал, что риск – дело благородное, но не сегодня.
Риск Семака и шампанское за него
Сергей Богданович, меж тем, точно считал иначе. На 67-й минуте он взял и вместо центрального защитника Табидзе выпустил Кротова! В принципе, он не прогадал с перестановкой, поскольку на количестве опасных моментов у ворот Беленова уход защитника не сказался, а игру на чужую половину поля перевести удалось.
Страсти, тем временем, фонтанировали не только на поле. Разминавшийся на беговых дорожках Абдулавов каким-то образом ввязался в конфликт и получил жёлтую карточку, не выходя на поле. Ближе к концовке его из-за травм покинули Кудряшов и Живоглядов, но главное, что Ванек оставался до кульминационного момента встречи.
«Рубин» большими силами пошёл на чужую половину поля, но нарвался на контратаку, которую разогнал Слай. Бауэр в принципе правильно сделал, что сфолил метрах в 30 от ворот, но явно не учёл, что для Онджрея Ванека и такая дистанция не проблема. Рыжиков влетел в сетку вместе с мячом, но помочь команде не успел. «Рубин» же не успел попробовать отыграться.
Начало и концовка встречи ознаменовались неожиданными голами. Причём «Рубин» продемонстрировал, что иногда быстрый мяч может пойти и во вред. Но «Уфа» не только смогла отыграться в матче с Бердыевым, а ещё и вырвала победу. Не скажу, что тут решающую роль сыграла замена Табидзе на Кротова, но можно сказать, что Сергею Семаку воздалось за смелое решение и желание именно победить.
Чемпионат России
15 тур
"Уфа" - "Рубин" 2:1
Голы: Стоцкий, 36, Ванек, 90 - Карадениз, 3.
15 тур
"Уфа" - "Рубин" 2:1
Голы: Стоцкий, 36, Ванек, 90 - Карадениз, 3.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 67), Стоцкий, Пауревич, Ванек (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.
"Рубин": Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М'Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).
Предупреждения: Салатич, 42, Ванек, 67, Абдулавов, 74 (вне поля), Живоглядов, 83, Бауэр, 89.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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