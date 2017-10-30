Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Курбан Бердыев: думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами.Пропустили досадный гол в конце. Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин", - сказал Бердыев.
Теги: Бердыев Рубин Уфа
Сегодня, 19:18
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пора что-то менять: или состав, или чётки.
P.S.: До сих пор благодарю судьбу, что в своё время Курбана не взяли в "Спартак".
Регистрация: 7.06.2017
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
"У нас были неплохие подходы" - даже гол Карадениза не был "неплохим подходом". А случайное стечение обстоятельств. Тогда, как голы Уфы были разыграны после комбинаций и отличного исполнения штрафного.

А логичным была бы либо твоя отставка, либо возвращение в дубль Канунникова и Азмуна, до конца РФПЛ. Дай играть Льестенну, Рифату, подтяни Ахметова, Набиуллина.

Рубин потратил 3-4 сезона, чтобы раскрыть свои таланты, пусть и не крутые - но как минимум, которые старались и играли. Пришел испанец и натворил дел, когда привел банду свою. Но пришел Бердыев, и пришла такая же свора ненужных. И так же, как и испанец, он их ставит постоянно. Чем Кудряшев лучше Набиуллина я вообще не понимаю. Про Азмуна думаю и говорить никто не будет, Рубин не его команда - пусть валит куда хочет.
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
А не пора ли на пенсион?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.