Курбан Бердыев: думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России."Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами.Пропустили досадный гол в конце. Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин", - сказал Бердыев.