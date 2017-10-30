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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России.
"Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами.Пропустили досадный гол в конце. Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин", - сказал Бердыев.
"Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами.Пропустили досадный гол в конце. Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин", - сказал Бердыев.
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