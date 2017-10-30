Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения

Федерация гандбола России (ФГР) поздравила с днем рождения бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.Напомним, что Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии забил гол рукой. Этот мяч вошел в историю футбола как один из самых скандальных.