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Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения

Федерация гандбола России (ФГР) поздравила с днем рождения бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.

Напомним, что Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии забил гол рукой. Этот мяч вошел в историю футбола как один из самых скандальных.

Теги: Марадона
Сегодня, 20:16
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(1)
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Прикольно конечно же. Но игрок действительно великий, зачем так издеваться над одним моментом? По такому поздравлению получается, что он только и делал, что мячи забивал рукой???
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Богохульники!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)

Хороший прикол.)
Регистрация: 28.05.2014
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