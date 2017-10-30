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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Федерация гандбола России поздравила Марадону с днем рождения
Федерация гандбола России (ФГР) поздравила с днем рождения бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.
Напомним, что Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии забил гол рукой. Этот мяч вошел в историю футбола как один из самых скандальных.
Напомним, что Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 против Англии забил гол рукой. Этот мяч вошел в историю футбола как один из самых скандальных.
Поздравляем великого ??аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!#Maradona57 #handball #гандбол pic.twitter.com/BQlczt3YJY— Гандбол России (@rushandball) October 30, 2017
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