Дмитрий Стоцкий: Дмитрий Стоцкий: с каждой игрой накал дерби "Уфы" и "Рубина" будет возрастать

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий прокомментировал обеду над "Рубином" в матче чемпионата России (2:1).– Тяжелая игра. В начале после аута пропустили ненужный гол, потом попытались исправить ситуацию, и нам это удалось. Рады, что выигрывали. Как-то даже не задумывались, что впервые в истории оказались сильнее «Рубина». Мы рады любой победе.– Бежал в зону, побежал замыкать. Живоглядов хорошую передачу дал, там пустые ворота оставались Тяжелее было не забить.– Думаю, что да. Мы сегодня выезжали из гостиницы, болельщики нас завели. С каждой игрой накал этого дерби будет возрастать. В том году также были жаркие игры, особенно домашняя, где мы очень обидно проиграли.– Конечно, дома всегда приятно играть – тебя гонят вперед родные трибуны и появляются какие-то силы. Везде важно набирать очки, но при своих зрителях немного приятнее.– Играть в футбол и набирать очки. В принципе, мы успешно играем на арене «Спартака». Это чемпион страны, будет полный стадион, впереди борьба.