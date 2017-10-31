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Александр Самедов: не ожидал, что у "Зенита" будет спад, но и не удивлен

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что в первом круге чемпионата России ни одна команда не удивила его своей игрой.

"Не ожидал, что у "Зенита" начнется спад, но и не удивлен этому. Ни у одной команды не получится ровно пройти весь чемпионат. Есть взлеты и падения. У "Зенита" как раз этот этап.

"Локо"? Хорошие результаты с прямыми конкурентами можно объяснить тем, что команда умеет играть на контратаках.

Никто в первом круге не удивил своей игрой. У Семина хорошая команда, набирает очки, идет на первом месте. Особенно сейчас, когда конец года, погода плохая, нужно включать моральные силы", - передает слова Самедова "СЭ".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 08:51
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