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Сергей Паршивлюк: "Спартак" едет в Севилью за положительным результатом

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от предстоящего матча между "Севильей" и "Спартаком" в Лиге чемпионов.

"У красно-белых очень хорошие перспективы. После победы дома над "Севильей" (5:1) уверенности у "Спартака" стало больше, поэтому в Испанию они точно едут за положительным результатом. Как минимум - не проигрывать", - цитируют Паршивлюка "Известия".
Теги: Паршивлюк Спартак
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:08) #
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Паршевлюка можно и нужно возвращать в Спартак !! Хорошо играет !! Петкович это конечно пипец посто ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вырвать ничью - будет пределом мечтаний.Но если удастся,это уже будет заявкой на выход из группы
Регистрация: 14.02.2007
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