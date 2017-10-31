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Виталий Мутко: ФИФА и УЕФА отметили очень высокий уровень организации на объектах ЧМ

Совет ФИФА и УЕФА при подготовке к чемпионату мира 2018 года отметили очень высокий уровень организации на объектах и в целом в России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На Кубке конфедераций правительством и штабом по безопасности были приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности. Сейчас совет ФИФА и УЕФА, готовясь к чемпионату мира, отметили очень высокий уровень организации на объектах и в целом в стране", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 13:31
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