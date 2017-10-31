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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии на товарищеские матчи
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вошел в список футболистов, получивших приглашение в сборную Сербии на ноябрьские товарищеские матчи.
10 ноября подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Китаем в Гуанчжоу, 14 ноября — с Южной Кореей в Пусане, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
10 ноября подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Китаем в Гуанчжоу, 14 ноября — с Южной Кореей в Пусане, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
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