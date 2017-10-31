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Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии на товарищеские матчи

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вошел в список футболистов, получивших приглашение в сборную Сербии на ноябрьские товарищеские матчи.

10 ноября подопечные Младена Крстаича проведут товарищеский матч с Китаем в Гуанчжоу, 14 ноября — с Южной Кореей в Пусане, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Теги: Иванович Зенит Сборная Сербии
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Его в дом престарелых вызывать уже надо
Регистрация: 5.10.2011
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